The Watcher auf Netflix: Erscheinungsdatum, Handlung und wie man sie sieht

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix wird demnächst The Watcher auf seiner Streaming-Plattform ausstrahlen - eine limitierte TV-Serie von Ryan Murphy (American Horror Story, Glee).

Basierend auf einer wahren Geschichte spielen Naomi Watts und Bobby Cannavale die Hauptrollen eines Paares, das von einem unbekannten Stalker terrorisiert wird, der jeden ihrer Schritte beobachtet - daher der Titel.

Hier ist alles, was Sie über den Film wissen müssen.

Erscheinungsdatum von The Watcher

The Watcher wird ab dem 13. Oktober 2022 zu sehen sein.

Wie man The Watcher anschaut

The Watcher ist exklusiv bei Netflix erhältlich.

Wie viele Episoden wird The Watcher haben?

Es wird insgesamt sieben Episoden geben. Da es sich um eine limitierte Serie handelt, wird es keine zweite Staffel geben.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Geschichte und Schauplatz von The Watcher

Die Serie basiert auf der wahren Geschichte von Nora und Dean Brannock, die 2015 in ihr Traumhaus in New Jersey einzogen und schon bald bedrohliche Briefe von einem mysteriösen Stalker erhielten, der sich selbst "The Watcher" nannte.

Netflix gewann einen Bieterkrieg um die Rechte an ihrer Gruselgeschichte.

Besetzung und Crew von The Watcher

Naiomi Watts (The Ring, King Kong) spielt Nora Brannock, während Bobby Cannavale (Mr. Robot, Boardwalk Empire) ihr Ehemann Dean ist. Mia Farrow und Jennifer Coolidge treten ebenfalls auf.

Die Serie wurde von Ryan Murphy und Ian Brennan (ebenfalls von Glee) entwickelt.

Gibt es einen Trailer für The Watcher?

Netflix hat während seines Tudum-Fan-Events im September 2022 einen Trailer für The Watcher veröffentlicht. Sie können ihn oben auf dieser Seite ansehen.

Schreiben von Rik Henderson.