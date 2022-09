Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Die Netflix-Präsenz von The Witcher wird in diesem Jahr nicht nur um eine dritte Staffel erweitert, sondern auch um eine neue Miniserie, die mehr als tausend Jahre vor der Zeit von Geralt von Rivia spielt.

Die neue, zeitlich begrenzte Serie wird den Titel The Witcher: Blood Origin" heißen und mit der großartigen Michelle Yeoh in der Hauptrolle eine Elfe zeigen, die in der Zeit spielt, in der der allererste Witcher-Prototyp entstand.

Natürlich entfernen wir uns mit dieser Serie ein wenig von den Romanen, daher ist es schwer vorherzusagen, in welche Richtung die Serie gehen wird. Aber wir haben bereits einige Informationen über die Veröffentlichung, die Besetzung und die Handlung. Hier ist alles, was wir bis jetzt wissen.

The Witcher: Blood Origin - Erscheinungsdatum

Ausstrahlung am 25. Dezember 2022

Während seiner Tudum-Ankündigungen gab Netflix bekannt, dass Blood Origin am 25. Dezember, dem Weihnachtstag 2022, ausgestrahlt wird.

Welten werden kollidieren. The Witcher: Blood Origin kommt diesen Dezember auf Netflix. #TUDUM pic.twitter.com/G9T5Ze1PnR- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) September 24, 2022

Für diejenigen auf der nördlichen Halbkugel, die feiern, wird dies eine Miniserie sein, mit der man sich nach einem Tag mit zu viel Essen unter einer Decke vor dem Kamin einrollen und binge kann.

Blood Origin wird jedoch als limitierte Serie beschrieben, also erwarte keine epische, stundenlange Serie mit acht Episoden wie The Witcher selbst. Ursprünglich sollten es sechs Episoden sein, aber nach den neuesten Informationen werden es wohl eher vier Episoden sein.

The Witcher: Blood Origin - Wo kann ich es sehen?

Da es sich um ein Netflix-Original handelt, wird es ab Dezember exklusiv auf Netflix zum Streamen verfügbar sein.

The Witcher: Blood Origin - Handlung

Netflix hat uns bereits einen Einblick in die Geschichte gegeben, die in Blood Origin erzählt wird. Die Synopsis beschreibt, dass der Film 1.200 Jahre vor Geralt, Ciri und Yennefer spielt, als der erste Prototyp des Hexers erschaffen wurde.

Es "erforscht" diese Erschaffung und erzählt die Geschichte der Ereignisse, die zur "Konjunktion der Sphären" führen, bei der die Welten der Menschen, Elfen und Monster zu einer Welt verschmelzen.

The Witcher: Blood Origin - Besetzung

Das zuletzt bestätigte Mitglied der Besetzung ist Minnie Driver. Die Schauspielerin wird die Stimme eines Charakters im Witcher-Universum sprechen, der auch in der dritten Staffel von The Witcher auftauchen wird.

Das bemerkenswerteste Mitglied der Besetzung ist zweifelsohne die legendäre Michelle Yeoh, die die Hauptrolle der Elfe Scian spielt. Neben ihr spielen Sophia Brown und Laurance O'Fuarain die Rollen von Éile und Fjall.

Fans britischer TV-Comedyshows werden Lenny Henry auf der Liste sofort wiedererkennen, ebenso wie den Black Books-Star Dylan Moran. Natürlich gibt es noch weitere Darsteller in der epischen Serie, von denen wir im Folgenden einige besonders hervorheben.

Michelle Yeoh - Scian

Lenny Henry - Balor

Sophia Brown - Éile

Laurence O'Fuarain - Fjall

Dylan Moran - Uthrok Einnuss

Jacob Collins-Levy - Eredin

Francesca Mills - Meldof

Nathaniel Curtis - Brían

Mirren Mack - Merwyn

Minnie Driver - Erzählerin

Huw Novelli - Bruder Tod

Zach Wyatt - Syndril

Lizzie Annis - Zacaré

Amy Murray - Fenrick

Hebe Beardsall - Catrin

Kim Adis - Ket

Aidan O'Callaghan - Kareg

The Witcher: Blood Origin - Trailer und Featurettes

Alles, was wir bisher von der Serie gesehen haben, ist der Teaser-Trailer, der bereits im Dezember 2021 veröffentlicht wurde. Wir haben ihn unten eingebettet, damit ihr ihn euch ansehen könnt.

Sobald weitere Teaser, Trailer und Featurettes veröffentlicht werden, werden wir sie hier einfügen. Hoffen wir, dass wir bis zum Start des Spiels noch ein paar mehr sehen, um unseren Appetit auf den nächsten Witcher-Teil zu wecken.

