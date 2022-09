Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Vikings: Valhalla kehrt für eine zweite Staffel zurück. Das ist auch gut so, denn die erste Staffel endete mit einem Cliffhanger.

Mit den Brüdern Harald und Olaf Sigurdsson, die im Kampf um den Thron nun auf verschiedenen Seiten stehen, und Leif und Freydis, die wieder vereint sind, wird die Handlung schnell weitergehen. Wir können uns auf eine spannende Geschichte gefasst machen.

Hier ist alles, was wir bis jetzt über die neue Staffel wissen.

Vikings: Valhalla Staffel 2 Erscheinungsdatum

Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt, aber Netflix hat bestätigt, dass Vikings: Valhalla Staffel 2 im Jahr 2023 ausgestrahlt werden soll.

Wie man Vikings sieht: Valhalla Staffel 2

Wie schon die erste Staffel wird auch Vikings: Valhalla Staffel 2 exklusiv auf Netflix zu sehen sein.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Wie viele Episoden wird Vikings: Valhalla Staffel 2 haben?

Wie bei Vikings: Valhalla Staffel 1 wird auch die zweite Staffel aus acht Episoden bestehen. Das wissen wir, weil Netflix für 2019 einen Drei-Staffel-Auftrag angekündigt hat und insgesamt 24 Episoden bestellt hat.

Vikings: Valhalla Staffel 2: Handlung und Gerüchte

Netflix veröffentlichte einen kurzen Teaser-Clip zu Staffel 2 während seiner Tudum-Präsentation im September 2022. Er zeigt, wie Leif, Freydis und Harald vor der Armee von Olaf (Haralds Bruder) fliehen, zusammen mit anderen Flüchtlingen der Invasion von Kattegat. Er befiehlt seinen Männern, sie zu töten, bis unsichtbare Hilfe aus dem Meer kommt.

Das ist so ziemlich alles, was wir bisher über die Handlung von Staffel 2 wissen, obwohl wir mit weiteren Ereignissen in England rechnen können, wo Emma den Thron bestiegen hat und Canutes ehemalige Königin Ælfgifu auf Rache sinnt.

Vikings: Valhalla Staffel 2 Besetzung und Crew

Ein Großteil der Darsteller aus Staffel 1 kehrt zurück (abgesehen von denen, die umgekommen sind, natürlich).

Dazu gehören Sam Corlett als Leif Erikson, Frida Gustavsson als Freydís Eiríksdóttir und Leo Suter als Harald Sigurdsson.

Jóhannes Haukur Jóhannesson ist natürlich auch wieder in seiner Rolle als Olaf Haraldsson zu sehen, wie in dem von Netflix veröffentlichten Teaser-Clip zu sehen ist.

Wie man Vikings nachholen kann

Es gibt tatsächlich eine Menge nachzuholen, wenn du Vikings: Valhalla neu einsteigen. Es gibt nicht nur die gesamte erste Staffel auf Netflix zu sehen, sondern auch sechs Staffeln des preisgekrönten Vorgängers Vikings, die auf Hulu in den USA und Amazon Prime Video in Großbritannien verfügbar sind.

Ab 2024 wird die Serie dann komplett auf Netflix zu sehen sein, aber bis dahin müssen Sie die Serie auf den oben genannten Plattformen sehen.

Das Original von Vikings spielt 100 Jahre vor den Ereignissen in Walhalla und erzählt die Geschichte von Ragnar Lothbrok und seinen Söhnen, die in den Nachfolgeserien gelegentlich erwähnt wird.

Gibt es einen Vikings: Valhalla Staffel 2-Trailer?

Netflix hat während seiner Tudum-Präsentation im September 2022 einen eineinhalbminütigen Clip veröffentlicht. Sie können ihn oben auf dieser Seite ansehen.

Wird es eine Vikings: Valhalla Staffel 3?

Es wird eine Vikings: Valhalla Staffel 3 geben. Netflix gab im März 2022 bekannt, dass es zwei neue Staffeln (2 und 3) der Erfolgsserie in Auftrag gegeben hat.

Lasst die Hörner erklingen. Vikings: Valhalla kehrt für Staffel 2 & 3 zurück. SKOL! pic.twitter.com/y6vmMVJual- Vikings Valhalla (@NetflixValhalla) March 9, 2022

Schreiben von Rik Henderson.