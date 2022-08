So melden Sie sich ganz einfach auf jedem Gerät bei Netflix ab

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Wahrscheinlich haben Sie sich auf mehreren Geräten bei Netflix angemeldet, seit Sie Ihr Konto eingerichtet haben. Möglicherweise haben Sie Netflix zu Ihrem Fernseher, Telefon, Chromecast, Amazon Fire TV Stick und mehr hinzugefügt.

Wenn dies der Fall ist, hatten Sie möglicherweise Probleme mit der Einschränkung Ihrer Anzeige je nach dem von Ihnen gewählten Netflix-Tarif. Vielleicht denkt Netflix, dass Sie auf zu vielen verschiedenen Geräten fernsehen oder Sie haben Ihr Konto auf Geräten angemeldet, die Sie nicht mehr besitzen. Alles, was Sie tun müssen, ist sich abzumelden.

Befolgen Sie diese Anleitung, um sich bei Bedarf abzumelden, und zwar auch aus der Ferne.

Eine der einfachsten Möglichkeiten, um sicherzustellen, dass Ihr Netflix-Konto sicher ist und Sie nur auf den Geräten eingeloggt sind, auf denen Sie das auch wollen, ist, sich einfach auf allen Geräten gleichzeitig abzumelden. Zum Glück ist dies wirklich einfach, wenn auch etwas extrem, da Sie sich auch auf allen Geräten wieder anmelden müssen, von denen Sie sich nicht abmelden wollten.

Wenn Sie Ihr Konto absichern möchten, ist dies jedoch ein guter Schritt in diese Richtung. Wir empfehlen Ihnen auch, Ihr Passwort zu ändern , wenn Sie sich Sorgen um Ihr Konto machen.

Um sich auf allen Geräten gleichzeitig von Netflix abzumelden, gehen Sie folgendermaßen vor:

Gehen Sie zu Ihrem Laptop oder Desktop und melden Sie sich bei Ihrem Netflix-Konto an. Klicken Sie auf den Dropdown-Pfeil oben rechts auf dem Bildschirm und dann auf "Konto". Scrollen Sie auf der Kontoseite bis nach unten Suchen Sie nach der Option " Von allen Geräten abmelden " und klicken Sie darauf.

Sie werden dann von allen Geräten abgemeldet und müssen sich dort, wo Sie sein möchten, erneut anmelden.

Wenn Sie sich nur auf Ihrem Fernsehgerät von Netflix abmelden möchten, sind die Schritte recht einfach. Dadurch werden Sie nur an dem Fernseher abgemeldet, an dem Sie angemeldet sind. Das ist ideal, wenn Sie sich vorübergehend an einem anderen Ort angemeldet haben, z. B. in einem Hotelzimmer.

Es ist erwähnenswert, dass die Option zum Abmelden auf dem Fernseher ein wenig versteckt ist:

Öffnen Sie die Netflix-App auf Ihrem Fernseher und wählen Sie eines der Profile, die Sie eingerichtet haben. Wenn Sie sich im Hauptbrowser befinden, navigieren Sie zum unteren Ende des Menüs Klicken Sie auf "Hilfe erhalten". Scrolle auf der nächsten Seite ganz nach unten und wähle "Abmelden" und bestätige dann

Sobald Sie sich abgemeldet haben, sollten Sie den üblichen Netflix-Anmeldebildschirm ohne Ihre Details oder Profiloptionen sehen.

Wenn Sie sich bei Netflix abmelden möchten, ist die Verwendung Ihres Telefons eine weitere gute Option. Mit der offiziellen App auf Ihrem Handy können Sie sich auf mehreren Geräten gleichzeitig abmelden, ähnlich wie auf der Desktop-Website.

Führen Sie dazu die folgenden Schritte aus:

Öffnen Sie die Netflix-App auf Ihrem Handy Klicken Sie, um ein beliebiges Profil zu öffnen Drücken Sie auf das Profilfoto oben rechts in der App Suchen Sie unter den verschiedenen Optionen nach "Konto" und klicken Sie darauf Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf "Von allen Geräten abmelden".

Damit meldest du dich von allen Geräten ab.

Schreiben von Adrian Willings.