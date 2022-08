Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Rotes Licht, grünes Licht. Wenn Sie ein Fan von Squid Game sind, bezweifeln wir, dass Sie diesen Satz genauso sagen werden, wie wir ihn gerade in unserem Kopf gesagt haben. Vielleicht freut es Sie auch zu erfahren, dass Sie bald an bestimmten Orten in den USA und im Vereinigten Königreich eine echte Version von Squid Game mit Ihren Freunden spielen können.

Ein Unternehmen für interaktive Spiele namens Immersive Gamebox hat eine Vereinbarung mit Netflix unterzeichnet, um ein persönliches Squid Game-Erlebnis zu entwickeln, bei dem Teams an Herausforderungen teilnehmen können, die von einigen der Spiele in der Fernsehserie inspiriert sind.

Hier ist alles, was Sie wissen müssen.

Bei der Squid Game-Erfahrung treten Teams mit zwei bis sechs Spielern in einer Reihe von Herausforderungen an, die von den Spielen der Fernsehserie inspiriert wurden.

Das reale Erlebnis wird eine angepasste Version der folgenden Spiele beinhalten:

Rotes Licht, grünes Licht - bei diesem Spiel müssen Sie mithilfe von 3D-Motion-Tracking die Hindernisse umgehen, um sich in Sicherheit zu bringen.

Dalgona - bei diesem Spiel geht es darum, mit Hilfe des 3D-Motion-Trackings auf Ihrem Visor innerhalb eines Zeitlimits Formen zu schnitzen.

Tauziehen - bei diesem Spiel müssen Sie sich mit Ihren Teamkollegen abstimmen, um zu gewinnen.

Murmeln - bei diesem Spiel benutzen Sie die Touchscreens, um Murmeln in die Mitte des Bildschirms zu werfen, um das nächste Level zu erreichen.

Glass Bridge - hier musst du mit deinem Team zusammenarbeiten, um Rätsel zu lösen und auf die andere Seite zu gelangen.

Squid Game - in diesem Spiel spielst du das echte Squid Game. Bahne dir einen Weg durch den Parcours und weiche den Feinden aus.

Jedes Mal, wenn du eine Herausforderung verlierst, verlierst du ein virtuelles Leben. Ja, keine Sorge, du wirst nicht sterben. Jedes Mal, wenn du eine Herausforderung gewinnst, erscheint virtuelles Geld in einem Sparschwein.

Unter diesem Link können Sie sich ein Video ansehen, das Ihnen zeigt, was Sie erwartet, aber das Unternehmen sagt: "Sie nehmen als Teilnehmer am Squid Game teil und müssen alle sechs Herausforderungen der Show bestehen. Mithilfe unserer 3D-Motion-Tracking-Visiere und Touchscreens im Raum müssen Sie jede Herausforderung überstehen, um im Spiel weiterzukommen".

Sowohl in den USA als auch im Vereinigten Königreich wird es einige Orte geben, an denen du an der Squid Game-Herausforderung im echten Leben teilnehmen kannst, und bis zum Ende des Jahres werden noch weitere hinzukommen.

Diejenigen, die in den USA leben, müssen sich auf folgende Orte einstellen:

Manhattans Lower East Side, New York

Victoria Gardens, Rancho Cucamonga, Kalifornien

Oakbrook Chicago, Illinois

Colorado, Denver

Grand Scape, Dallas

Cibolo, San Antonio

Woodlands Mall, Houston, Texas

Utah, Salt Lake City

Virginia, Arlington

Für diejenigen, die in Großbritannien leben, gibt es folgende Spielorte:

Lakeside, Essex

Southbank, London

Wandsworth, London

Manchester Arndale

Außerdem werden bis Ende 2022 Standorte in Leeds, Liverpool und einer im Manchester Trafford Centre eröffnet. Weitere Standorte im Jahr 2022 sind Berlin, Hamburg, San Jose, San Francisco und zwei weitere in Texas.

Die Preise variieren je nach Alter. Im Vereinigten Königreich kostet die interaktive Version von Squid Game 34 £ für Erwachsene (ab 12 Jahren), 24 £ für Jugendliche, die in Begleitung eines Erwachsenen in der Game Box spielen müssen, und 29 £ für Studenten.

In den USA kostet ein Erwachsener (12+) 34,99 $, ein Jugendlicher 24,99 $ und ein Student 29,99 $.

Das Erlebnis dauert 60 Minuten und wird für Personen ab 16 Jahren empfohlen. Sie können jetzt buchen, indem Sie zu Immersive Gamebox gehen.

Das interaktive Squid Game-Erlebnis wird ab dem 21. September 2022 an den oben genannten Orten verfügbar sein.

Für die zusätzlichen Orte gibt es derzeit noch kein Datum.

Neben der Bestätigung einer zweiten Staffel von Squid Game, über die Sie in unserem separaten Beitrag lesen können, entwickelt Netflix auch eine Spielshow.

Bei der Spielshow geht es um ein Preisgeld von 4,56 Millionen Dollar, aber um teilzunehmen, muss man sich bewerben. Wie Sie teilnehmen können und was Sie dafür tun müssen, erfahren Sie in unserem separaten Beitrag.

Schreiben von Britta O'Boyle.