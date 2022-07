The Gray Man 2 in Entwicklung bei Netflix

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix hat bestätigt, dass eine Fortsetzung des Films "The Gray Man" in Arbeit ist, zusammen mit einem Spin-off-Film, der eine große Erweiterung des Franchise darstellt.

The Gray Man - der auf einer Buchreihe von Mark Greaney basiert - wurde am 22. Juli 2022 auf der Streaming-Plattform veröffentlicht und war am ersten Wochenende seiner Veröffentlichung in 92 Ländern die Nummer eins.

Der Film ist hervorragend besetzt, mit Ryan Gosling in der Hauptrolle, und ist der dritte Film des unabhängigen Studios AGBO, der auf Netflix Premiere feiert, und der zweite, der weltweit die Nummer eins erreicht. AGBO ist auch für "Extraction" mit Chris Hemsworth in der Hauptrolle verantwortlich, der ebenfalls eine Fortsetzung bekommt, die gerade für 2023 angekündigt wurde.

Netflix hat angekündigt, dass Gosling für die Fortsetzung von The Gray Man zurückkehren wird, zusammen mit den Regisseuren Joe und Anthony Russo. Es wurde auch bekannt, dass die Russos und Mike Larocca von AGBO zusammen mit Joe Roth und Jeffrey Kirschenbaum für Roth Kirschenbaum Films produzieren werden.

Die Streaming-Plattform gab außerdem bekannt, dass Stephen McFeely, der Co-Autor von The Gray Man, die Fortsetzung schreiben wird.

Netflix hat bestätigt, dass der Spin-Off-Film von den Drehbuchautoren Paul Wernick und Rhett Reese geschrieben wird, aber was darin vorkommen wird, bleibt vorerst ein Geheimnis.

Wann die Fortsetzung von The Gray Man erscheinen wird, ist noch nicht bekannt. Da sie aber noch geschrieben und gedreht werden muss, wird es wohl noch eine Weile dauern. Ausgehend von der Zeitachse von Extraction könnten wir bis 2024 oder 2025 warten.

Schreiben von Britta O'Boyle.