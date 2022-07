Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix' kommender werbegestützter Plan ist noch Monate von der Veröffentlichung entfernt. Hier erfahren Sie alles, was wir bisher über das neue Angebot wissen, z. B. wie viel es kosten wird und ob Ihre Lieblingssendungen und -filme weiterhin verfügbar sein werden.

Billigeres Abonnement: Ein neuer Plan, der Werbung einblendet und weniger kostet

Netflix bietet seit langem Streaming ohne Werbung an. In Kürze wird Netflix ein neues Abonnement einführen, bei dem auch Werbung geschaltet wird. Es wird neben den klassischen werbefreien Angeboten bestehen, aber billiger sein. Es wurde bereits bestätigt, dass Netflix dieses neue Abo-Angebot einführen wird, aber wir wissen noch nicht, wann es verfügbar sein wird und wie viel es kosten wird.

Die Preise: Noch nicht bekannt, aber das reguläre Netflix-Abonnement kostet ab 10 $/Monat.

Über die Preise von Netflix für das werbefinanzierte Angebot ist noch nichts bekannt. Derzeit kostet das günstigste Netflix-Abonnement in den USA 9,99 US-Dollar pro Monat ohne Werbung.

Werbeanzeigen: Wenig bekannt, aber Microsofts Plattform wird alle Anzeigen einblenden

Bislang ist nur bekannt, wie die Werbung ausgeliefert wird, denn Microsoft hat sich als Partner für den neuen Dienst angekündigt.

Das Unternehmen hat mit Netflix einen Vertrag als Technologie- und Vertriebspartner für die neue Ebene unterzeichnet, was bedeutet, dass es die Werbung liefern wird. Alle Werbespots, die von den Zuschauern gesehen werden, werden über die Plattform von Microsoft laufen: "Vermarkter, die sich für ihre Werbebedürfnisse an Microsoft wenden, werden Zugang zum Netflix-Publikum und zum Premium-Inventar des vernetzten Fernsehens haben", heißt es in einer Presseerklärung.

Die Pläne sind also offensichtlich in vollem Gange, auch wenn wir mit einem baldigen Start der neuen Ebene rechnen sollten.

Netflix-Chef Greg Peters erklärte vor kurzem, dass noch viel Arbeit zu tun sei, bevor es soweit sei: "Es ist noch sehr früh, und wir haben noch viel zu tun", sagte er. "Aber unser langfristiges Ziel ist klar: mehr Auswahl für die Verbraucher und ein erstklassiges, über-lineares TV-Markenerlebnis für die Werbetreibenden. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Microsoft, um diesen neuen Dienst zum Leben zu erwecken."

Beschränkungen: Netflix verhandelt noch und nimmt möglicherweise nicht alle Titel auf

Netflix hat angedeutet, dass das kommende werbefinanzierte Angebot nicht alle Filme und Serien enthalten wird, die man derzeit über den werbefreien Streamingdienst sehen kann.

Während des Netflix-Interviews zum 2. Quartal 2022 sprachen die Führungskräfte des Unternehmens darüber, dass das werbefinanzierte Angebot den Großteil der Inhalte enthalten wird. Es klingt jedoch so, als ob Netflix derzeit noch mit den Studios über die Aufnahme einiger Titel spricht, und nicht alle werden es schaffen. Wenn der werbeunterstützte Plan jetzt starten würde, hätten die meisten Nutzer immer noch ein großartiges Erlebnis, behauptet Netflix.

"Heute können wir die überwiegende Mehrheit dessen, was die Leute auf Netflix sehen, in das werbefinanzierte Angebot aufnehmen", sagte Netflix-Co-CEO Ted Sarandos.

"Es gibt einige Dinge, die nicht... über die wir mit den Studios im Gespräch sind, aber wenn wir das Produkt heute auf den Markt bringen würden, hätten die Mitglieder im werbefinanzierten Bereich ein großartiges Erlebnis. Wir werden einige zusätzliche Inhalte freischalten, aber sicherlich nicht alle, aber wir glauben nicht, dass es eine wesentliche Beeinträchtigung für das Geschäft darstellt", erklärte Sarandos.

CFO Spencer Neumann fügte hinzu: "Es ist sicherlich ein "nice to have", aber es ist kein "must-have". Neumann fuhr fort: "Wie Ted schon sagte, können wir heute ohne zusätzliche Rechte zur Freigabe von Inhalten starten. Hoffentlich können wir das ergänzen, aber wir werden diszipliniert vorgehen".

Unten können Sie das gesamte Gespräch im Zusammenhang sehen. Es beginnt bei etwa 18:55.

Das Wall Street Journal berichtete letzte Woche erstmals, dass Netflix mit den Studios über die Aufnahme von Inhalten in ein Werbepaket verhandelt.

Erscheinungsdatum: Anfang 2023

Obwohl unklar ist, was im kommenden werbegestützten Plan fehlen wird, sagte Netflix, dass es auf dem besten Weg ist, die neue Ebene irgendwann Anfang nächsten Jahres zu starten.

Netflix sagte, es plane, "in einer Handvoll von Märkten zu starten, in denen die Werbeausgaben signifikant sind" - was wahrscheinlich die USA und Großbritannien bedeutet.

"Unsere Absicht ist es, das Angebot einzuführen, zuzuhören und zu lernen und schnell zu reagieren, um es zu verbessern", so das Unternehmen in einem Brief an die Aktionäre im Juli. "Wir hoffen, mit der Zeit ein Werbemodell zu schaffen, das besser ist als lineare TV-Werbung, das nahtloser und relevanter für die Verbraucher und effektiver für unsere Werbepartner ist. Es wird zwar einige Zeit dauern, bis unsere Mitgliederbasis für die Werbeebene und die damit verbundenen Werbeeinnahmen wachsen, aber langfristig glauben wir, dass Werbung einen erheblichen Zuwachs an Mitgliedern (durch niedrigere Preise) und Gewinnwachstum (durch Werbeeinnahmen) ermöglichen kann".

Schreiben von Maggie Tillman.