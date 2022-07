Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix testet eine neue Methode, um die gemeinsame Nutzung von Passwörtern zu verhindern: In einigen Ländern werden die Nutzer aufgefordert, zusätzliche Wohnungen zu kaufen.

Wie Bloomberg zuerst berichtete, werden Netflix-Abonnenten in Argentinien, El Salvador, Guatemala, Honduras und der Dominikanischen Republik möglicherweise einen Test gegen die gemeinsame Nutzung von Passwörtern sehen. Auf einer Support-Seite für Netflix in Honduras ist zu lesen, dass einige Nutzer aufgefordert werden, eine zusätzliche Gebühr zu zahlen, wenn sie versuchen, sich länger als zwei Wochen über einen Fernseher oder ein mit dem Fernseher verbundenes Gerät an einem Ort außerhalb ihres Haupthaushalts in ein Netflix-Konto einzuloggen.

Wenn sie Netflix nach zwei Wochen weiterhin auf einem Gerät an diesem anderen Ort nutzen möchten, müssen sie einen zusätzlichen Haushalt erwerben, der in Argentinien 219 Pesos (1,17 USD) pro Monat und Haushalt kostet. Nutzer des Netflix-Basic-Tarifs können eine zusätzliche Wohnung hinzufügen. Mit dem Netflix Standard-Tarif können sie bis zu zwei zusätzliche Wohnungen hinzufügen. Netflix Premium-Abonnenten können bis zu drei weitere Wohnungen hinzufügen.

In den Testländern haben die Abonnenten einen Hauptwohnsitz", von dem aus sie mit allen Geräten in diesem Haus auf Netflix zugreifen können. Auf Reisen können sie Netflix auf Laptops und mobilen Geräten nutzen, aber im Rahmen des Tests werden sie aufgefordert, zusätzliche "Häuser" zu erwerben, um den Dienst auf Fernsehbildschirmen zu nutzen. Die Abonnenten können sich auch gegen den Erwerb einer zusätzlichen Wohnung entscheiden und den Dienst weiterhin über ihre mobilen Geräte nutzen. Der Zugriff auf den Fernseher wird natürlich blockiert, es sei denn, sie fügen die zusätzliche Wohnung hinzu und bezahlen dafür. Auf der Support-Seite von Netflix werden die neuen Änderungen im Rahmen dieses Tests ausführlich beschrieben.

Netflix verwendet nach eigenen Angaben Informationen wie IP-Adressen, Geräte-IDs und Kontobewegungen, um festzustellen, ob Abonnenten ein Gerät in ihrer Wohnung verwenden. Der Streaming-Riese arbeitet an einer Funktion, mit der Nutzer in Testländern verfolgen können, wo ihr Konto genutzt wird, und den Zugang einschränken können.

