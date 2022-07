Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Cyberpunk 2077 mag wegen des fehlerhaften Zustands, in dem es auf den Markt gekommen ist, viel Kritik einstecken müssen, aber das Spiel hat sich auch massenhaft verkauft und eine ganz neue Gruppe von Leuten in die Welt des Cyberpunk-Settings eingeführt.

Jetzt arbeitet der Entwickler CD Projekt Red zusammen mit dem Streamingriesen Netflix an einer animierten Fernsehserie, die in der gleichen Welt spielt und in der neue Charaktere versuchen, ihren Weg in Night City zu finden. Alles, was du über Cyberpunk: Edgerunners wissen musst, erfährst du hier.

Wir haben noch keinen genauen Veröffentlichungstermin für Cyberpunk: Edgerunners, aber wir wissen, in welchem Monat es erscheinen wird - September 2022.

Angesichts der vielen Serien und Filme, die Netflix jeden Monat auf den Markt bringen muss, ist der genaue Veröffentlichungszeitpunkt sicher noch nicht bekannt. Du kannst dir den Monat aber schon mal im Kalender markieren und weißt, dass du die Serie irgendwann in diesem Zeitraum sehen können solltest.

Hier die gute Nachricht: Es ist ganz einfach zu erklären, wie du Cyberpunk: Edgerunners sehen kannst, wenn es herauskommt: einfach auf Netflix!

Die Serie wird von dem Streaming-Giganten selbst produziert, also solltest du sie nirgendwo anders finden können. Das bedeutet, dass du entweder ein Probeabo oder ein aktives Abonnement für den Dienst brauchst, um die 10 Episoden zu sehen.

Bisher gab es einige Teaser-Trailer für Edgerunners, wobei der Haupttrailer Anfang Juni 2022 veröffentlicht wurde - er ist unten eingebettet.

Gleichzeitig mit diesem Trailer hat Netflix auch einen kurzen Clip ohne Sprachausgabe veröffentlicht, der einen Blick auf die ruchlose Maelstrom-Bande zeigt, mit der die Charaktere der Serie an einer Stelle eindeutig blutig interagieren werden.

Kürzlich, Anfang Juli 2022, konnten wir einen Blick auf den Vorspann der Serie werfen, der stilvoll ist und das leuchtende Gelb verwendet, für das das Marketing von Cyberpunk so bekannt ist. Zur Untermalung gibt es einen netten Hauch von Franz Ferdinand, der sich durch die Besetzung und die Crew zieht.

Wir haben noch nicht viel über die Geschichte erfahren, die sich in Edgerunners entfalten wird, aber wir haben den folgenden offiziellen Klappentext von Netflix:

"Die Serie erzählt in 10 Episoden die Geschichte eines Straßenkindes, das versucht, in Night City zu überleben - einer technologie- und körperveränderungsbesessenen Stadt der Zukunft.

"Da er alles zu verlieren hat, bleibt er am Leben, indem er ein Edgerunner wird - ein geächteter Söldner, der auch als Cyberpunk bekannt ist."

Der junge Mann, der im Teaser-Trailer zu sehen ist, scheint also unser Protagonist zu sein, aber es gibt eindeutig noch einige andere wiederkehrende Figuren, die auftauchen. Könnte es sich um eine Art Bande handeln? Das würde an die Beziehung zwischen dem Spieler-Charakter V und seiner besten Freundin Jackie Welles aus dem Spiel erinnern.

Es ist davon auszugehen, dass es Verwicklungen mit Unternehmen und kriminellen Banden geben wird, da dies das Herzstück der Cyberpunk-Welt ist - und das alles in der gleichen Night City wie im Spiel.

Man kann erkennbare Elemente wie den riesigen Koi-Karpfen aus Neon sehen, der durch einige Bereiche schwebt, sowie die glänzenden Wolkenkratzer in der Innenstadt.

Aus den gezeigten Clips geht auch klar hervor, dass die Serie die erwachsenen Themen der Welt des Cyberpunk-Schöpfers Mike Pondsmith aufgreifen wird. Kurz gesagt, es wird blutig und blutig, also schauen Sie nicht zu, wenn Sie zart besaitet sind!

Schreiben von Max Freeman-Mills.