(Pocket-lint) - Stranger Things 4 endete mit einem großen Cliffhanger und leitete die fünfte und letzte Staffel mit einem Paukenschlag ein.

Ohne zu viel zu verraten, verspricht sie die bisher größte und kühnste zu werden.

Hier ist alles, was wir bisher über sie wissen.

Im Februar 2022 wurde bekannt gegeben, dass die Serie für eine fünfte und letzte Staffel verlängert wurde, obwohl es keinen Zeitplan gibt, wann wir sie erwarten können.

Wir gehen davon aus, dass sie frühestens im Sommer 2023 erscheinen wird, vielleicht sogar erst 2024, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit die Spezialeffekte auch nach den Dreharbeiten noch erfordern.

Zwischen den Staffeln 2 und 3 sowie 3 und 4 lagen jeweils fast zwei Jahre, wobei letztere größtenteils der Pandemie geschuldet waren.

Stranger Things Staffel 5 wird auf Netflix verfügbar sein, da die gesamte Serie exklusiv auf dieser Plattform zu sehen ist.

WARNUNG: WICHTIGE SPOILER FÜR STAFFEL 4 VORAUS!!!

Die zerbrechliche Barriere zwischen dem Upside Down und unserer eigenen Welt wurde durchbrochen, da Vecna / Henry seine Aufgabe erfüllt hat, den bisher größten Spalt zu öffnen.

Das hat es scheinbar ermöglicht, dass Elemente des Upside Downs nach Hawkins überschwappen (der staubige Schnee ist ein guter Hinweis auf das, was noch kommen wird). Will hat auch guten Grund zu glauben, dass Vecna noch am Leben ist, dank seiner Verbindung mit dem Mind Flayer, die in der ersten Staffel festgestellt wurde.

Wir wissen auch nicht genau, was mit dem "Partikelmonster" im russischen Gefängnis passiert ist, denn der Wärter sagte lediglich, es sei in "sie" gegangen.

All dies ist eine gute Grundlage für den Beginn der nächsten Staffel. Es ist wahrscheinlich, dass sie auch gleich richtig losgeht, wie die Schöpfer und Autoren der Serie, Matt und Ross Duffer Brothers, im Happy Sad Confused Podcast erklärten: "Normalerweise... dauert es fast zwei Stunden, bis unsere Kinder wirklich in ein übernatürliches Geheimnis hineingezogen werden. Man lernt sie kennen, man sieht sie in ihrem Leben, sie haben damit zu kämpfen, sich an die Highschool anzupassen und so weiter. Steve versucht, eine Verabredung zu finden, all das", sagte Matt (wie von The Hollywood Reporter umgeschrieben).

"Nichts davon wird offensichtlich in den ersten beiden Episoden [der finalen Staffel] vorkommen."

Die Brüder verrieten auch, dass sich die gesamte Staffel "schnell entwickeln wird".

"Die Charaktere werden bereits in Aktion sein, sie werden bereits ein Ziel und einen Antrieb haben, und ich denke, das wird zumindest ein paar Stunden ausmachen und dafür sorgen, dass sich diese Staffel wirklich anders anfühlt", fügte Matt hinzu.

Wir wissen noch nicht, wie viele Episoden für die letzte Staffel von Stranger Things geplant sind, aber die Duffer Brothers haben verraten, dass sie, abgesehen vom Finale, nicht so lang sein werden wie viele der Episoden in Staffel 4.

Die letzte Folge von Stranger Things wird wahrscheinlich ähnlich lang sein wie die von Staffel 4 - 150 Minuten - aber die anderen werden unter 80 Minuten lang sein: "Wir werden eher das machen, was wir hier gemacht haben, nämlich eine zweieinhalbstündige Episode", sagte Matt Duffer im Happy Sad Confused-Podcast.

Die gesamte Serie Stranger Things ist auf Netflix verfügbar. Sie können die ersten vier Staffeln (insgesamt 34 Episoden) auf der Streaming-Plattform in bis zu 4K HDR / Dolby Vision und mit Dolby Atmos-Sound ansehen.

Traurigerweise wird Stranger Things 5 die letzte sein. Die Geschichte wird mit der letzten Folge enden.

