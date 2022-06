Selling Sunset Staffel 6 und 7 von Netflix bestätigt

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix hat offiziell bestätigt, dass die glitzernde, glamouröse Immobilienserie"Selling Sunset" für eine sechste und siebte Staffel zurückkehren wird.

Bereits im Januar 2022 wurde berichtet, dass Netflix die Serie verlängert, aber die Streaming-Plattform hat dies erst im Juni 2022 offiziell bestätigt, als sie eine Liste von Immobilien- und Renovierungssendungen veröffentlichte.

Zusammen mit Selling Sunset Staffel 6 und 7 bestätigte Netflix auch, dass Selling The OC am 24. August Premiere haben wird. Selling The OC ist ein Spin-off von Selling Sunset und konzentriert sich auf das zweite Büro der Oppenheim Group an der Küste von Orange County. In der Serie werden Jason und Brett Oppenheim aus Selling Sunset zu sehen sein, aber es wird eine andere Gruppe von Maklern geben als in Selling Sunset.

Im Moment gibt es noch kein Veröffentlichungsdatum für Selling Sunset Staffel 6, obwohl Netflix sagte, dass die Produktion "diesen Sommer" beginnen würde. Staffel 1 erschien im März 2019, gefolgt von Staffel 2 im Mai 2020 und Staffel 3 im August 2020. Staffel 4 erschien dann im November 2021 und Staffel 5 im April 2022, es gibt also auch kein Muster, nach dem man ein Veröffentlichungsdatum vorhersagen könnte.

Wir gehen davon aus, dass die Hauptdarsteller zurückkehren werden, darunter Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz, Jason Oppenheim und Brett Oppenheim, und wir erwarten eine Menge Drama.

Wir müssen zwar noch bis 2023 warten, aber wir können es kaum erwarten, zu sehen, was Staffel 6 zu bieten hat. Alles, was wir bisher wissen, könnt ihr in unserem separaten Beitrag über Selling Sunset Staffel 6 nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.