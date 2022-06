Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix hat grünes Licht für einen Reality-TV-Wettbewerb auf der Grundlage von Squid Game gegeben. Ja, wirklich.

Squid Game: The Challenge werden 456 Personen um das Preisgeld von 4,56 Millionen Dollar kämpfen. Es wird die größte Besetzung in der Geschichte des Reality-TV sein, und der Wettbewerb ist offen für englischsprachige Teilnehmer aus der ganzen Welt.

Aber keine Sorge, auch wenn die Einsätze bei Squid Game: The Challenge soll zwar "sehr hoch" sein, aber du wirst nicht getötet, wenn du verlierst, wie bei Squid Game, der Fernsehshow. Stattdessen ist dein schlimmstes Schicksal, mit leeren Händen nach Hause zu gehen".

Netflix hat gesagt, dass Squid Game: The Challenge ist eine "überdimensionale, ungeschriebene Show, die die geschriebene Welt des Dramas in die Realität umsetzt".

Weiter heißt es: "Spieler aus dem echten Leben werden in das kultige Squid Game-Universum eintauchen und nie wissen, was als Nächstes kommt. Hier werden sie in einer Reihe von herzzerreißenden Spielen gegeneinander antreten, um der einzige Überlebende zu werden". Er fügte jedoch hinzu, dass "alle Spieler, egal ob sie gewinnen oder verlieren, unversehrt bleiben werden. Aber wenn du gewinnst, gewinnst du viel!"

Wenn du dir deine Chancen ausrechnest, seit du die Fernsehsendung Squid Game gesehen hast, und du glaubst, dass du einen guten Spielplan hast, mit dem du eine riesige Summe Geld gewinnen kannst, dann erfährst du hier, wie du dich bewirbst, welche Voraussetzungen du erfüllen musst und was du tun musst, um eine Chance zu haben, mitzumachen.

Wenn du im Vereinigten Königreich wohnst, musst du dich auf dieser Website für deine Chance auf eine Teilnahme am Squid Game bewerben: Die Herausforderung. Wenn du in den USA lebst, gehe auf diese Seite, und wenn du irgendwo anders auf der Welt lebst, musst du die globale Casting-Seite hier benutzen.

Bevor du dich bewerben kannst, musst du zunächst die folgenden Voraussetzungen erfüllen:

Sie müssen 21 Jahre oder älter sein

Sie haben das Recht, sich legal im Vereinigten Königreich/den USA aufzuhalten (nur Bewerber aus dem Vereinigten Königreich und den USA)

Sie müssen bis zu vier Wochen, voraussichtlich Anfang 2023, für die Teilnahme am Wettbewerb zur Verfügung stehen.

Sie müssen im Besitz eines gültigen Reisepasses für die Dauer der Dreharbeiten sein.

Sie dürfen nicht bei der All3 Media Group und/oder Netflix angestellt oder beschäftigt sein und dürfen auch kein Verwandter eines Angestellten oder Mitarbeiters sein.

Wenn Sie alle oben genannten Voraussetzungen erfüllen, müssen Sie das Formular ausfüllen, in dem Sie um folgende Angaben gebeten werden:

Vollständiger Name

E-Mail

Handynummer

Geburtsdatum

Bezirk/Bundesstaat (nur für Bewerber aus den USA und Großbritannien)

Land (globale Bewerber)

Nationalität

Kennwort

Außerdem musst du ein einminütiges Video einreichen, in dem du dem Casting-Team von dir erzählst, warum du bei Squid Game mitmachen möchtest: The Challenge teilnehmen möchtest, wie dein Spielplan aussieht und was du mit dem Geld machen würdest, wenn du gewinnst. Auch bei deinem Video gibt es keine Filter.

Als Letztes müsst ihr mindestens zwei Fotos von euch hochladen, ein Kopfbild und ein Ganzkörperfoto. Wenn du möchtest, kannst du drei weitere Bilder einreichen. Danach musst du nur noch abwarten, ob du grünes Licht für die Teilnahme bekommst.

