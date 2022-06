Netflix bestätigt, dass Lincoln Lawyer für Staffel 2 verlängert wird

Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Gute Nachrichten für Fans von "Lincoln Lawyer ": Netflix hat bestätigt, dass Mickey Haller für eine zweite Staffel zurückkehren wird.

Der Leiter der globalen Fernsehabteilung des Streamingdienstes, Bela Bajaria, bestätigte laut The Hollywood Reporter während des Banff World Media Festivals eine zweite Staffel der beliebten Fernsehserie.

Während ein Veröffentlichungsdatum - oder sogar eine Andeutung eines Veröffentlichungsdatums - nicht diskutiert wurde, wurde bestätigt, dass die zweite Staffel wie die erste 10 Episoden haben wird und auf Michael Connelleys viertem Buch mit dem Titel The Fifth Witness basieren wird.

Es wurde auch bestätigt, dass einige der beliebten Charaktere in der zweiten Staffel zurückkehren werden, darunter Manuel Garcia-Rulfo als Mickey Haller. Ihm zur Seite stehen seine Ex-Frau Maggie, erneut gespielt von Neve Campbell, seine Assistentin und zweite Ex-Frau Lorna, gespielt von Becki Newton, sowie sein Fahrer Izzy, gespielt von Jazz Raycole. Auch Cisco, gespielt von Angus Sampson, wird wieder dabei sein.

In der zweiten Staffel von Lincoln Lawyer wird Dailyn Rodriguez vonQueen of the South als Co-Showrunnerin und ausführende Produzentin neben Ted Humphrey arbeiten. Humphrey war Co-Showrunner und ausführender Produzent der ersten Staffel und arbeitete mit Serienschöpfer David E. Kelley zusammen, obwohl es heißt, dass Kelley in der zweiten Staffel nicht mehr so stark involviert sein wird.

Es könnte noch eine ganze Weile dauern, bis die zweite Staffel von Lincoln Laywer auf die Bildschirme kommt, aber Sie können alles, was wir bisher wissen, in unserem separaten Beitrag nachlesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.