(Pocket-lint) - Knives Out, der erfolgreiche Mystery-Film aus dem Jahr 2019, bei dem Rian Johnson das Drehbuch schrieb und Regie führte, hat eine Fortsetzung namens Glass Onion in Arbeit: A Knives Out Mystery. Hier finden Sie alles, was Sie über den kommenden Film wissen müssen, einschließlich des Zeitpunkts, zu dem Sie ihn online über Netflixsehen können .

Als das Original von Knives Out einige Monate vor der Pandemie in die Kinos kam, wurde es von den Kritikern gelobt und spielte weltweit 311,4 Millionen Dollar ein - bei einem Budget von 40 Millionen Dollar. Sowohl bei den 73. British Academy Film Awards als auch bei den 92. Academy Awards wurde der Film sogar für das beste Originaldrehbuch nominiert. Daher war es keine Überraschung, dass Netflix im vergangenen Jahr eine beträchtliche Summe für die Rechte an zwei Fortsetzungen zahlte, die von Johnson geschrieben und inszeniert wurden und in denen Daniel Craig seine Rolle als Detektiv Benoit Blanc wieder aufnimmt.

Die erste Fortsetzung, Glass Onion: A Knives Out Mystery, soll Ende 2022 in die Kinos kommen. Die Dreharbeiten fanden letzten Sommer statt.

Über die Handlung des Films ist wenig bekannt. In der offiziellen Beschreibung von Netflix heißt es lediglich, dass der Film Detective Benoit Blanc zeigen wird, der nach Griechenland reist, um "die Schichten eines Geheimnisses zu lüften, in das eine neue Gruppe von Verdächtigen verwickelt ist".

In einem kürzlichen Thread auf Twitter verriet Johnson, dass er sich bei der Entwicklung der Fortsetzung auch von Agatha Christie inspirieren ließ:

Was ich an Agatha Christie liebe, ist, dass sie kreativ nie auf der Stelle tritt. Ich glaube, es gibt den Irrglauben, dass ihre Bücher immer wieder die gleiche Formel verwenden, aber die Fans wissen, dass das Gegenteil der Fall ist - Rian Johnson (@rianjohnson) June 13, 2022

Glass Onion: A Knives Out Mystery wird auf Netflix "in dieser Urlaubssaison" erscheinen, also wird es wahrscheinlich Ende November oder irgendwann im Dezember 2022 Premiere haben.

Das Geheimnis hat gerade erst begonnen. Benoit Blanc kehrt zurück in GLASS ONION: A KNIVES OUT MYSTERY, von Autor/Regisseur Rian Johnson. Coming this holiday season to Netflix. pic.twitter.com/9CrM1rQly0- NetflixFilm (@NetflixFilm) June 13, 2022

Allerdings erwägt Netflix Berichten zufolge ein neues Veröffentlichungsmodell für Filme wie Glass Onion: A Knives Out Mystery. Es könnte sich dafür entscheiden, dem Film ein 45-tägiges Zeitfenster in den Kinos zu geben, bevor er zum Streaming auf Netflix freigegeben wird. Konkurrenten wie Disney+ und Paramount Plus verwenden dieses Modell derzeit für große Neuveröffentlichungen.

Glass Onion: A Knives Out Mystery wird auf Netflix erscheinen . Bei einer Auktion hat Netflix mehrere Studios überboten und zwei Knives Out-Fortsetzungen für 469 Millionen Dollar gekauft.

Abgesehen von Rian Johnson kehrten mehrere Crewmitglieder von Knives Out zurück, um an Glass Onion zu arbeiten, darunter Kameramann Steve Yedlin, Komponist Nathan Johnson und Cutter Bob Ducsay. Im neuen Film wird wieder Daniel Craig in der Rolle des Detektivs Benoit Blanc zu sehen sein. Die restliche Besetzung besteht aus einigen großen Namen und bekannten Gesichtern, darunter Dave Bautista, Madelyn Cline, Janelle Monee, Kathryn Hahn, Jessica Henwick, Kate Hudson, Edward Norton und Leslie Odom Jr, wie aus einem kurzen von Netflix veröffentlichten Trailer hervorgeht.

Netflix hat nur einen Teaser-Trailer veröffentlicht. Er ist oben in diesem Leitfaden eingebettet.

Bevor du Glass Onion: A Knives Out Mystery auf Netflix siehst, solltest du unbedingt zuerst Knives Out von 2019 streamen. Es wird vielleicht nicht zur Pflichtlektüre, aber es wird Spaß machen, es zu sehen.

Schreiben von Maggie Tillman.