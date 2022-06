Diese Seite wurde mit Hilfe von KI und maschinellem Lernen übersetzt, bevor sie von einem menschlichen Redakteur in Ihrer Muttersprache überprüft wurde.

(Pocket-lint) - Netflix ist kein Fremder, wenn es um große Berühmtheiten geht, aber dieses Jahr nimmt sich das Unternehmen mit dem Film Blonde eine der ikonischsten Figuren des Kinos vor: Marilyn Monroe.

Wir haben alle wichtigen Details zu diesem geheimnisvollen Projekt, einschließlich der Frage, wann Sie den Film sehen können und wie Sie das tun können.

Blonde befindet sich schon seit langem in Produktion (oder Postproduktion), und es gibt immer wieder Gerüchte über den Inhalt, die Behandlung von Monroe und die Art und Weise, wie die Serie zu sehen sein wird.

Nichts davon bringt uns jedoch einem Veröffentlichungsdatum für den Film näher, und Netflix hält sich trotz der Freigabe des Budgets von 22 Millionen Dollar bedeckt.

Die neuesten Gerüchte deuten auf eine Veröffentlichung im September 2022 hin, der ein Start beim Filmfestival in Venedig vorausgeht, aber angesichts des Umfangs des Films gehen wir davon aus, dass er auch in den Kinos laufen wird. Allerdings ist der Film angeblich mit einer NC-17-Einstufung versehen, so dass er vielleicht kein Kassenschlager wird.

Das Gute daran ist, dass du den Film unabhängig davon, wann er herauskommt und ob Netflix eine begrenzte Auflage in den Kinos macht, direkt bei seiner Veröffentlichung auf Netflix streamen kannst.

Alles, was du brauchst, ist eine Mitgliedschaft oder ein Passwort, das du mit jemandem teilst, der ein Konto für einen Tag hat, um den Film selbst zu sehen.

Die Hauptfigur in Blonde wird von Ana de Armas gespielt, die schon in No Time to Die und Knives Out für Aufsehen sorgte, und die Besetzung wird durch einige andere große Namen ergänzt:

Ana de Armas als Marilyn Monroe

Adrien Brody als der Dramatiker (Arthur Miller)

Bobby Cannavale als der Ex-Sportler (Joe DiMaggio)

Caspar Phillipson als der Präsident

Sara Paxton als Fräulein Flynn

Julianne Nicholson als Gladys

Auf IMDb können Sie die wachsende Besetzungsliste im Auge behalten.

Blonde erzählt eine explizit fiktionalisierte Geschichte von Marilyn Monroes Innenleben in den 1950er und 60er Jahren, die auf einem berühmten Buch von Joyce Carol Oates basiert. Der Film verspricht einen anzüglichen, schonungslosen Blick auf das Leben des berühmtesten Sexsymbols der Welt in jenen Jahren, allerdings mit einer fantastischen Note.

Der Autor des Originalbuchs hat den Film bereits in den höchsten Tönen gelobt, nachdem er bereits 2020 eine Rohfassung gesehen hatte:

(nur als Randbemerkung - ich habe den Rohschnitt von Andrew Dominicks Adaption gesehen & es ist verblüffend, brillant, sehr verstörend & [vielleicht am überraschendsten] eine durch und durch "feministische" Interpretation... bin mir nicht sicher, ob ein männlicher Regisseur jemals so etwas erreicht hat.) https://t.co/zUubjH5yqV- Joyce Carol Oates (@JoyceCarolOates) August 10, 2020

Der Film ist die Idee des Regisseurs und Drehbuchautors Andrew Dominik (Killing Them Softly und The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford), und es hat ihn Jahre gekostet, ihn zu realisieren, aber Netflix scheint endlich das Geld dafür aufgetrieben zu haben.

Die Tatsache, dass sowohl Joe DiMaggio als auch Arthur Miller auf der Besetzungsliste stehen, zeigt, dass der Film auf Monroes Ehe mit den beiden Berühmtheiten eingehen wird, während wir auch wissen, dass sie Präsident Kennedy kennenlernen wird, so wie sie es auch im echten Leben tat.

Auf der Liste steht auch "Young Norma Jeane", Monroes echter Geburtsname, so dass wir davon ausgehen, dass auch Monroes frühes Leben zumindest teilweise dargestellt wird.

