Locke & Key Staffel 3: Erscheinungsdatum, Trailer und Anleitungen zum Anschauen

(Pocket-lint) - Die Netflix-Mischung aus Fantasy, Drama und Horror, Locke & Key, begeisterte Kritiker und Zuschauer gleichermaßen, als sie 2020 auf den Markt kam, und viele glauben, dass sie in der zweiten Staffel sogar noch besser wurde.

Es gibt jedoch noch viele weitere Geheimnisse um Keyhouse zu lüften. Und das Ende der zweiten Staffel hat uns auf jeden Fall auf eine Menge mehr Action vorbereitet. Um die Vorfreude zu steigern, hier alles, was wir über die kommende Staffel wissen.

Die gute Nachricht ist, dass wir gar nicht mehr lange warten müssen. Die Produktion von Locke & Key Staffel 3 ist abgeschlossen und die nächste Staffel wird am 10. August 2022 auf Netflix erscheinen.

Locke & Key ist ein Netflix-Original und daher exklusiv auf der Netflix-Streaming-Plattform verfügbar. Die gesamte Staffel wird ab dem 10. August 2022 verfügbar sein.

Während sowohl die erste als auch die zweite Staffel 10 Episoden hatten, wird Staffel 3 mit insgesamt nur acht Episoden etwas kürzer ausfallen. Es ist jedoch zu erwarten, dass diese Episoden vollgepackt mit Handlung sein werden, da Deadline berichtet, dass eine letzte Staffel mit acht Episoden immer der Plan der Macher der Serie war.

Obwohl Locke & Key auf einer Comic-Serie basiert, hat sich die Handlung in der Serie stark verändert, so dass es schwierig sein kann, genau herauszufinden, was in Staffel 3 passieren wird.

Was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass es actionreich werden wird. In einem Interview mit Collider sagte Meredith Averill: "Die dritte Staffel konzentriert sich viel stärker auf die Familie. Sie werden mit der größten Bedrohung konfrontiert, der sie sich bisher stellen mussten. Das schweißt sie auf eine Weise zusammen, wie wir es noch nie gesehen haben."

Diese Aussage verrät nicht zu viel, aber da am Ende von Staffel 2 die Bedrohung durch Captain Frederick Gideon angedeutet wurde, erwarten wir, dass er ein noch größerer Widersacher als Dodge sein wird.

Wir erwarten auch, dass sich die Familiendynamik in der kommenden Staffel stark verändern und weiterentwickeln wird, vor allem seit Nina den Erinnerungsschlüssel benutzt hat, um ihre verlorenen Erinnerungen in Staffel 2 wiederherzustellen. Das könnte einige große Auswirkungen haben. In der Zwischenzeit hat Tyler das Gegenteil getan, da er immer noch unter dem Eindruck des Todes von Jackie Veda steht. Auch er nähert sich seinem 18. Geburtstag, so dass wir erwarten können, dass er die Fähigkeit, Magie zu benutzen, verlieren wird.

Alle Hauptdarsteller werden in Staffel 3 wieder dabei sein. Die Dreharbeiten begannen Anfang 2021, kurz nach dem Ende von Staffel 2, so dass wir eine nahtlose Kontinuität zwischen den Staffeln erwarten können.

Zu den wiederkehrenden Darstellern gehören:

Darby Stanchfield als Nina Locke

Connor Jessup als Tyler Locke

Emilia Jones als Kinsey Locke

Jackson Robert Scott als Bode Locke

Asha Bromfield als Zadie Wells

Sherri Saum als Ellie Whedon

Leishe Meyboom als Abby

Kevin Durand als Frederick Gideon

Der Trailer für Locke & Key Staffel 3 wurde am 6. Juni 2022 im Rahmen der Geeked Week von Netflix veröffentlicht. Du kannst ihn dir unten ansehen:

Die erste und zweite Staffel von Locke & Key werden jetzt auf Netflix ausgestrahlt. Sie können sie mit einem Netflix-Abonnement ansehen, das Sie £10,99/$15,49 pro Monat für HD-Inhalte oder £15,99/$19,99 für 4K UHD mit HDR-Unterstützung kostet.

Traurigerweise wird Staffel 3 die letzte Staffel von Locke & Key sein. Das bedeutet jedoch nicht, dass die Serie abgesetzt wurde. Drei Staffeln waren von den Machern immer geplant und das bedeutet, dass wir uns auf ein ordentliches Ende ohne lose Enden freuen können.

Die ausführenden Produzenten/Co-Showrunner Carlton Cuse und Meredith Averill sagten in einem Statement: "Als wir mit der Arbeit an der Serie begannen, hatten wir das Gefühl, dass drei Staffeln die ideale Länge sind, um die Geschichte der Familie Locke und ihrer Keyhouse-Abenteuer zu einem befriedigenden Abschluss zu bringen."

"Als Geschichtenerzähler sind wir dankbar, dass wir die Möglichkeit hatten, unsere Version von Joe Hills und Gabriel Rodriguez' unglaublicher Geschichte genau so zu erzählen, wie wir es wollten. Die magischen Schlüssel behalten wir allerdings für unseren persönlichen Gebrauch."

Schreiben von Luke Baker.