Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Fernsehserie "Der Anwalt von Lincoln" - basierend auf den Büchern von Michael Connelly, die auch Matthew McConaugheys gleichnamigen Film inspirierten - ist seit Mai auf Netflix zu sehen und sie ist hervorragend.

Wenn Sie bereits die gesamte erste Staffel von Lincoln Lawyer durchgelesen und die letzte Szene gesehen haben, werden Sie sich zweifellos fragen, ob es eine zweite Staffel geben wird. Wir auch. Hier ist alles, was wir bis jetzt wissen.

Im Moment hat Netflix die Serie Lincoln Lawyer noch nicht für eine zweite Staffel verlängert, aber es würde uns sehr überraschen, wenn dies nicht der Fall wäre, da sich die Serie seit ihrer Veröffentlichung in den Top Ten befindet und es reichlich Material aus Connellys sechs Büchern gibt, in denen Mickey Haller eine zentrale Rolle spielt.

Die erste Staffel von The Lincoln Lawyer ist seit dem 13. Mai 2022 auf der Streaming-Plattform zu sehen. Sollte also eine zweite Staffel angekündigt werden, werden wir wahrscheinlich bis zum Frühjahr/Sommer 2023 warten müssen, bevor sie auf unseren Bildschirmen erscheint.

Im Moment ist noch nichts bestätigt, aber wir werden diesen Beitrag aktualisieren, sobald wir etwas hören.

Wenn es eine zweite Staffel von "Lincoln Lawyer" gibt, brauchen Sie ein Netflix-Abonnement, um sie zu sehen.

Da es sich bei der ersten Staffel um ein Netflix-Original handelt, wird auch die zweite Staffel zweifellos auf Netflix beschränkt sein.

Da bisher noch keine Staffel 2 bestätigt wurde, ist dies vorerst nur eine Vermutung, aber wir gehen davon aus, dass Staffel 2 der ersten Staffel folgen wird.

Die erste Staffel hat 10 Episoden, also ist es wahrscheinlich, dass alle weiteren Staffeln 10 oder mehr Episoden haben werden. Im Moment, ohne eine Bestätigung für die zweite Staffel, ist die Antwort auf diese Frage wohl noch keine.

Spoiler-Alarm in diesem Abschnitt, also überspringt diesen Teil, wenn ihr die erste Staffel noch nicht beendet habt.

Da in der ersten Staffel Michael Connellys The Brass Verdict adaptiert wurde, ist es möglich, dass eine zweite Staffel das dritte Buch mit dem Titel The Reversal behandeln könnte, obwohl das natürlich nicht garantiert ist.

Die Schlussszene der ersten Staffel stimmte perfekt auf die zweite Staffel ein, als ein Bild von jemandem gezeigt wurde, der Mickey Haller beim Surfen beobachtet. Die Person hatte einen tätowierten Arm, was darauf hindeutet, dass Mickey nach seinem Surfunfall und der Befreiung von Jesus Menendez aus dem Gefängnis dank der Aussage von Gloria Dayton (Glory Days) zwar endlich seinen Frieden gefunden hat, aber nicht jeder darüber glücklich ist.

Glory Days behauptete, dass die Person, die sie angegriffen und ihren Freund getötet hatte - wofür Menendez im Gefängnis saß - eine Tätowierung auf seinem Arm hatte. In der zweiten Staffel wird Haller also zweifellos mit der Tatsache umgehen müssen, dass er zwar einen Mann aus dem Gefängnis geholt hat, aber denjenigen, der dachte, er sei damit davongekommen, wieder ins Rampenlicht gestellt hat.

Es wird aber wahrscheinlich noch einen weiteren übergreifenden Handlungsstrang geben, der zweifellos mit dem Büro des Staatsanwalts zu tun haben wird, in dem Maggie McPherson - Hallers erste Ex-Frau - arbeitet.

Da eine zweite Staffel noch nicht bestätigt ist, wissen wir natürlich noch nicht, wer für die Serie gecastet wird, aber wir können einige Vermutungen anstellen.

Erstens muss Mickey Haller (Manuel Garcia-Rulfo) unbedingt auftauchen, damit eine zweite Staffel funktioniert, aber es wäre auch seltsam, wenn Lorna (Becki Newton), Maggie (Neve Campbell), Hayley (Krista Warner), Cisco (Angus Sampson) und Izzy (Jazz Raycole) nicht zurückkehren würden, da all diese Charaktere Schlüsselrollen gespielt haben.

Hier ist die vollständige Liste der Charaktere aus der ersten Staffel, von denen wir erwarten, dass sie in einer zweiten Staffel zurückkehren werden:

Mickey Haller - Manuel Garcia-Rulfo

Lorna Crain - Becki Newton

Maggie McPherson - Neve Campbell

Cisco - Angus Sampson

Izzy Letts - Jazz Raycole

Detective Raymond Griggs - Ntare Mwine

Hayley Haller - Krista Warner

Nein, noch nicht. Da es noch keine Bestätigung für eine zweite Staffel 2 gibt, könnte es noch eine Weile dauern, bis wir einen Trailer für die nächste Staffel sehen.

Den Trailer zur ersten Staffel können Sie sich jedoch unten ansehen.

Alle 10 Episoden der ersten Staffel von Lincoln Lawyer können auf Netflix angesehen werden. Sie sind jeweils etwa 45 Minuten lang.

Wenn du die Serie beendet hast und dich in etwas anderes vertiefen möchtest, bevor wir herausfinden, ob es eine zweite Staffel gibt, empfehlen wir Bosch auf Amazon Prime.

Der LAPD-Detective Harry Bosch, der auch in Connellys Büchern vorkommt, hat ähnliche Eigenschaften wie Haller, und die Serien sind ähnlich aufgebaut. Bosch ist aber auch Mickey Hallers Halbbruder, denn die beiden haben denselben Vater, den Anwalt J. Michael Haller, und das ist ein zusätzlicher lustiger Fakt.

Schreiben von Britta O'Boyle.