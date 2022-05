Black Mirror Staffel 6: Alles, was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Nach drei Jahren befindet sich einem neuen Bericht zufolge eine neue Staffel von Black Mirror bei Netflix in Entwicklung.

Variety berichtet, dass die sechste Staffel in Arbeit ist und mehr Episoden haben wird als die fünfte Staffel, die 2019 Premiere hatte und nur drei Folgen umfasste und in der Andrew Scott, Anthony Mackie, Yahya Abdul-Mateen II, Topher Grace und Miley Cyrus mitwirkten. Die Dramaserie, die mehrere Episoden von über 60 Minuten Länge hat, ist in einem Anthologie-Fernsehformat geschrieben.

Mit anderen Worten: Jede Folge von Black Mirror erforscht ein anderes Genre und verwendet neue Geschichten, Charaktere, Schauspieler und Schauplätze - obwohl die meisten in einer Dystopie spielen.

Bisher gibt es nur wenige Details über die nächste Staffel von Black Mirror, aber Variety hat festgestellt, dass sie mehr "filmischen Umfang" haben wird und dass Banijay Rights - der Vertriebsarm des Unternehmens, das die Rechte an Black Mirror hält - die Serie an Netflix lizenziert hat. Black Mirror begann auf dem britischen Sender Channel 4, wo es zwei Staffeln lang ausgestrahlt wurde, bevor es zu Netflix kam und ein weltweiter Hit wurde.

Pocket-lint hat Netflix und Banijay Rights um einen Kommentar gebeten, aber beide haben noch nicht bestätigt, dass die sechste Staffel in Arbeit ist - geschweige denn, wann sie verfügbar sein wird.

Sie sollten die ersten fünf Staffeln von Black Mirror sehen, um die sechste Staffel wirklich zu erleben. Da es sich aber um eine Anthologie-Serie handelt, müssen Sie technisch gesehen keine früheren Folgen von Black Mirror sehen, um zu verstehen, was passiert. Aber wie gesagt, es lohnt sich, das dystopische Drama noch einmal anzuschauen, um Spaß zu haben und um die sechste Staffel umso mehr zu genießen, wenn sie erscheint.

Schreiben von Maggie Tillman.