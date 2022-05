Cobra Kai Staffel 5 Erscheinungsdatum und alles was Sie wissen müssen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Cobra Kai ist eine unserer Lieblingsserien auf Netflix. Die Mischung aus Nostalgie und den Karate-Kid-Filmen bietet einen Blickwinkel für diejenigen, die sich an die Originalfilme erinnern, und unterhält gleichzeitig Neulinge der Figuren.

Nachdem die 4. Staffel von Cobra Kai abgeschlossen ist, gibt es nun Details zu Staffel 5 - und das ist alles, was Sie wissen müssen.

Staffel 5 von Cobra Kai wird am 9. September verfügbar sein. Sie wird auf Netflix gestreamt und wie bei den vorherigen Staffeln erwarten wir, dass alle Episoden ab diesem Datum verfügbar sein werden.

Das ist früher als erwartet, denn eigentlich sollte die Serie um Neujahr herum starten. Es ist noch nicht bestätigt, aber wir gehen davon aus, dass es 10 Episoden geben wird.

Darüber haben wir noch nicht so viel gehört, und wenn Sie Staffel 4 nicht gesehen haben, gibt es unten Spoiler, also lesen Sie lieber etwas anderes.

Staffel 4 endet in dramatischem Stil: Cobra Kai gewinnt die 51. jährliche All Valley Karate Championship und es war mehr als nur ein Turnier - es gab einen Deal, dass das unterlegene Dojo schließen würde. Hinzu kommt, dass John Kreese von Terry Silver reingelegt und am Ende von Staffel 4 verhaftet wird - und die Weichen für eine neue Richtung der Geschichte sind gestellt.

Miguel verlässt am Ende von Staffel 4 die Stadt, um nach seinen Wurzeln zu suchen. Johnny und Robby machen sich auf den Weg nach Mexiko, um ihn zu suchen, während Danny LaRusso geschworen hat, Cobra Kai zu besiegen. Was wir wissen, ist, dass Chozen eine viel größere Rolle im Kampf gegen Terry Silver zu spielen scheint.

Es gibt neue Allianzen, alte Rivalitäten und jede Menge Action - wir wissen nur noch nicht, wie sich das alles entwickeln wird.

Ja, und du kannst ihn unten finden.

Wir haben noch keine vollständige Besetzungsliste für Staffel 5, aber die Trailer zeigen viele der bekannten Charaktere, darunter:

Ralph Macchio - Danny LaRusso

William Zabka - Johnny Lawrence

Xolo Mariduena - Miguel Diaz

Tanner Buchanan - Robby Keene

Mary Mouser - Samantha LaRusso

Peyton List - Tory Nichols

Thomas Ian Griffith - Terry Silver

Yuji Okumoto - Chozen

Im Moment wissen wir noch nicht, welche neuen Charaktere auftauchen werden und wie sich die Ereignisse in die Karate Kid-Geschichte einfügen - aber in den kommenden Monaten könnte mehr bekannt werden.

Wie wir bereits in unserem Leitfaden zu Staffel 4 erwähnt haben, ist der beste Weg, Cobra Kai zu genießen, zuerst alle Karate Kid-Filme zu sehen, da diese den Kontext für viele der Beziehungen in Cobra Kia liefern und die Geschichte vieler Charaktere aufzeigen.

Besonders wichtig ist, dass der Originalfilm The Karate Kid den Kontext für die gesamte Prämisse von Cobra Kia liefert und daher unbedingt gesehen werden sollte.

The Karate Kid Part II (1986) ist wichtig für Cobra Kai Staffel 3, während The Karate Kid Part III Terry Silver vorstellt, der für Cobra Kai Staffel 4 und 5 wichtig ist, so dass Sie auch diesen Film sehen müssen.

Netflix hat dann alle Staffeln 1-4 für Sie online zu sehen, so sind Sie gut zu gehen.

