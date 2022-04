Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die britische Regierung hat Änderungen an der Art und Weise vorgeschlagen, wie Streaming-Dienste in ihrem Land reguliert werden.

Sie will "gleiche Wettbewerbsbedingungen" schaffen, indem sie sicherstellt, dass für Dienste wie Netlfix, Disney+ und Amazon Prime Video die gleichen Inhaltsvorschriften gelten wie für das lineare Fernsehen.

Nach den neuen Regeln werden die Streaming-Dienste von Ofcom reguliert. Derzeit fallen nur das lineare Fernsehen und der BBC iPlayer in ihren Zuständigkeitsbereich, aber dieser wird auf alle Video-Streaming-Dienste ausgeweitet, die fernsehähnliche Inhalte anbieten. Dazu gehören auch ITV Hub (demnächst ITVX), All 4 und My5, die bisher ebenfalls nicht in ihren Zuständigkeitsbereich fielen.

Ofcom wird sicherstellen, dass die Videodienste den Broadcasting Code einhalten, um die Zuschauer vor schädlichem oder anstößigem Material zu schützen, und sich an die Regeln für Datenschutz, Fairness und Genauigkeit halten.

"Die britische Fernseh- und Rundfunkindustrie ist weltbekannt für ihre Kreativität, die von außergewöhnlichen Talenten angetrieben wird, die bahnbrechende öffentlich-rechtliche Programme liefern", sagte die britische Kulturministerin Nadine Dorries (wie von der BBC berichtet).

"Vor dem Hintergrund des digitalen Wandels unserer Fernsehgewohnheiten werden die heutigen Pläne jahrzehntealte Gesetze überarbeiten, um unseren öffentlich-rechtlichen Sendern zu helfen, im Internetzeitalter wettbewerbsfähig zu sein."

Schreiben von Rik Henderson.