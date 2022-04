Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix hat vor kurzem eine Preiserhöhung für seine Abonnenten angekündigt. Nachdem das Unternehmen nun zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt Abonnenten verloren hat, beginnt es darüber nachzudenken, wie sich die gemeinsame Nutzung von Passwörtern auf seinen Gewinn auswirkt.

Im März deutete Netflix an, dass es über Möglichkeiten nachdenkt, die gemeinsame Nutzung von Passwörtern zu verhindern, und in der Gewinnbenachrichtigung für das erste Quartal und im Brief an die Aktionäre im April gab Netflix bekannt, dass sein Dienst von über 100 Millionen "zusätzlichen Haushalten" genutzt wird - 30 Millionen davon in den USA und Kanada. Das bedeutet, dass es eine Menge Leute gibt, die nicht für Netflix bezahlen, aber dennoch auf den Streaming-Dienst zugreifen können, indem sie sich mit den Zugangsdaten eines Freundes oder einer geliebten Person anmelden. Netflix gab außerdem bekannt, dass es im ersten Quartal 2022 rund 200.000 Abonnenten verloren hat, was im Gegensatz zu den Millionen von Neuzugängen pro Quartal im vergangenen Jahr steht.

Das Unternehmen machte die Weitergabe von Passwörtern, die Konkurrenz durch Online-Dienste wie Disney+ und Prime Video sowie die Entscheidung, den Dienst in Russland einzustellen, dafür verantwortlich. Aber die Sache mit der gemeinsamen Nutzung von Passwörtern ist vielleicht das Interessanteste.

Schauen Sie sich an, was Netflix in seinem Brief an die Aktionäre zu den Ergebnissen des ersten Quartals sagte:

"Erstens wird immer deutlicher, dass das Wachstumstempo in unserem zugrunde liegenden adressierbaren Markt (Breitbandhaushalte) zum Teil von Faktoren abhängt, auf die wir keinen direkten Einfluss haben, wie z. B. die Verbreitung von vernetzten Fernsehgeräten (da wir den Großteil unserer Inhalte auf Fernsehgeräten ansehen), die Akzeptanz von Unterhaltung auf Abruf und die Datenkosten. Wir glauben, dass sich diese Faktoren im Laufe der Zeit weiter verbessern werden, so dass alle Breitbandhaushalte potenzielle Netflix-Kunden sein werden. Zweitens schätzen wir, dass Netflix zusätzlich zu unseren 222 Millionen zahlenden Haushalten von über 100 Millionen weiteren Haushalten genutzt wird, davon über 30 Millionen in der UCAN-Region. Die gemeinsame Nutzung von Konten als Prozentsatz unserer zahlenden Mitglieder hat sich im Laufe der Jahre kaum verändert, aber in Verbindung mit dem ersten Faktor bedeutet dies, dass es in vielen Märkten schwieriger ist, die Mitgliederzahl zu erhöhen - ein Problem, das durch unser COVID-Wachstum verdeckt wurde."

Und in einem Video zu den Ergebnissen des ersten Quartals sagte Netflix Co-CEO Reed Hasting Folgendes:

"Wir arbeiten daran, wie wir das Teilen monetarisieren können. . . . Wir denken schon seit ein paar Jahren darüber nach. Aber wissen Sie, als wir schnell wuchsen, hatte das nicht die höchste Priorität. Und jetzt arbeiten wir sehr hart daran. Denken Sie daran, dass sich bereits über 100 Millionen Haushalte für Netflix entschieden haben. Sie lieben den Dienst. Wir müssen uns nur in gewissem Maße für sie bezahlen lassen."

Netflix COO und CPO Greg Peters sagte ebenfalls in dem Video: "Wenn Sie eine Schwester haben, die in einer anderen Stadt lebt, und Sie Netflix mit ihr teilen wollen, ist das großartig... . . Wir versuchen nicht, diese gemeinsame Nutzung zu unterbinden. Aber wir werden Sie bitten, etwas mehr zu bezahlen, damit sie die Vorteile und den Wert des Dienstes nutzen kann, aber wir auch den Wert der Einnahmen, die mit dem Ansehen verbunden sind, erhalten können".

Netflix testet derzeit in Chile, Costa Rica und Peru eine Funktion, bei der Abonnenten zu niedrigeren Preisen "Unterkonten" für bis zu zwei Personen außerhalb ihres Haushalts hinzufügen können. Peters deutete jedoch in seinem Video zur Gewinnbenachrichtigung an, dass Netflix noch "etwa ein Jahr lang iterieren" müsse, bevor es eine Funktion weltweit (auch in den USA) einführt, die die gemeinsame Nutzung von Passwörtern betrifft.

Schreiben von Maggie Tillman.