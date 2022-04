Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix führt eine neue Methode ein, mit der Sie dem Streaming-Dienst mitteilen können, was Ihnen wirklich gefallen hat, damit er Ihre Homepage besser mit relevanten Empfehlungen gestalten kann.

Es wurde eine "Zwei-Daumen-hoch"-Schaltfläche angekündigt, die zu den bestehenden "Daumen-hoch"- und "Daumen-runter"-Schaltflächen hinzukommt, die Netflix seinen Abonnenten bereits anbietet, damit sie angeben können, ob ihnen etwas gefallen oder nicht gefallen hat.

Die "Zwei Daumen hoch"-Schaltfläche geht einen Schritt weiter als die bestehenden "Daumen hoch"- und "Daumen runter"-Schaltflächen von Netflix, denn sie ermöglicht es den Abonnenten, dem Streaming-Dienst mitzuteilen, wenn ihnen ein Film oder eine Sendung wirklich gefallen hat.

Dies ist eine Funktion, die nach Angaben des Unternehmens sehr gefragt war. Zur Erinnerung: Netflix hatte früher ein Fünf-Sterne-Bewertungssystem, mit dem es seinen Abonnenten Empfehlungen vorschlug. 2017 wurde dieses System jedoch durch das aktuelle Daumen-hoch/Daumen-runter-System ersetzt. (Profi-Tipp: Wenn du feststellst, dass Netflix dir nie etwas vorschlägt, das du tatsächlich magst, kannst du deine Bewertungenhierüberprüfen und bearbeiten).

Die Schaltfläche "Zwei Daumen hoch" von Netflix befindet sich neben den Schaltflächen "Daumen hoch" und "Daumen runter". Tippen Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie mehr Filme und Serien sehen möchten, die ähnlich sind oder in denen die gleichen Schauspieler mitspielen. Wenn Ihnen zum Beispiel Bridgerton gefallen hat, können Sie sich weitere Sendungen oder Filme mit der gleichen Besetzung ansehen.

"Betrachten Sie Double Thumbs Up als eine Möglichkeit, Ihre Empfehlungen zu verfeinern, um noch mehr Serien oder Filme zu sehen, die von dem beeinflusst sind, was Sie lieben", erklärte Netflix in einem Blogbeitrag. Ein "Daumen hoch" lässt uns immer noch wissen, was dir gefallen hat, und wir nutzen diese Reaktion, um ähnliche Empfehlungen auszusprechen. Aber ein doppelter Daumen zeigt uns, was Ihnen gefallen hat und hilft uns, Ihre Empfehlungen noch spezifischer zu gestalten".

Die Netflix-Schaltfläche "Zwei Daumen hoch" wird ab dem 11. April 2022 auf den Netflix-Oberflächen für Web, TV, Android und iOS verfügbar sein.

Weitere Tipps und Tricks zu Netflix finden Sie im Pocket-lint-Leitfaden. Außerdem haben wir hiereine Übersicht über die besten Netflix-Sendungen, die derzeit verfügbar sind.

squirrel_widget_173066

Schreiben von Maggie Tillman.