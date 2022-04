Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eine zweiteilige Dokumentarserie über den britischen Prominenten und Pädophilen Jimmy Savile ist jetzt auf Netflix verfügbar.

Es ist keine angenehme Lektüre, aber der beispiellose Zugang zu einer Fülle von Archivmaterial macht sie faszinierend und sogar wichtig. Das wird auch der Grund sein, warum der Film derzeit weltweit im Trend liegt.

Hier erfahren Sie, wie Sie Jimmy Savile sehen können: A British Horror Story und einige andere verwandte Programme.

Jimmy Savile: A British Horror Story ist eine neue True-Crime-Dokumentation von Netflix, die den Fall von Savile - einem Fernsehmoderator, Wohltätigkeitsveranstalter und DJ in Großbritannien - untersucht, der nach seinem Tod im Jahr 2011 als pädophiler Missbrauchstäter entlarvt wurde, als sich mehr als 400 Personen mit Missbrauchsgeschichten meldeten. Die angeblichen Vorfälle ereigneten sich über einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren, während Savile in der Öffentlichkeit stand und sogar ein enger Freund des britischen Königshauses wurde.

Der Dokumentarfilm beleuchtet, wie er es schaffte, die Vorfälle so lange geheim zu halten, während er in Fernsehauftritten seine dunkle Seite andeutete, und wie es niemand herausfand, bis es viel zu spät war.

Als Netflix-Programm ist die Serie ausschließlich über den Streaming-Dienst verfügbar. Sie benötigen also ein Netflix-Abonnement.

Es gibt zwei Episoden von Jimmy Savile: A British Horror Story - die erste ist 79 Minuten lang, die zweite 91 Minuten.

Jimmy Savile hat eine enorme Menge an Sendungen produziert, vor allem für die BBC, obwohl vieles davon aus gutem Grund nicht auf Streaming-Diensten zu sehen ist.

So werden zum Beispiel bei der Wiederholung klassischer Top of the Pops-Folgen durch BBC Four im Vereinigten Königreich Episoden ausgelassen, die von Savile moderiert wurden.

Sie sollten jedoch versuchen, sich die Savile-Dokumentation von Louis Theroux anzusehen (auf BBC iPlayer im Vereinigten Königreich und mehreren Streaming-Diensten in den USA).

Nachdem er Jimmy Savile vor seinem Tod für eine Dokumentation von Louis Theroux Meets... interviewt hatte, geht es in dieser neu aufgelegten Folge darum, warum es dem Fernsehmoderator wie vielen anderen auch gelungen ist, Theroux hinters Licht zu führen.

Den Trailer für die Netflix-Serie Jimmy Savile können Sie unten sehen.

Schreiben von Rik Henderson.