Drive to Survive Staffel 5: Alles, was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Die Netflix-Serie "Drive to Survive " ist brillant. Ihr Schwerpunkt liegt auf der Formel 1, aber wir würden nicht sagen, dass man ein Formel-1-Fan sein muss, um sie zu schätzen. Vielleicht gefällt Ihnen die Serie sogar besser als einem eingefleischten Formel-1-Fan, weil Sie die Ergebnisse einiger Rennen nicht unbedingt kennen, was die Episoden noch spannender macht. F1-Fans hingegen sehen die Dinge aus einer anderen Perspektive. Das ist eine Win-Win-Situation.

Drive to Survive konzentriert sich auf das Drama auf und neben der Rennstrecke und hat uns einen großartigen Einblick in die letzten vier F1-Saisons, die Teams und die Fahrer gegeben. Eine fünfte Staffel von Drive to Survive ist zwar noch nicht bestätigt, aber es gibt Andeutungen, die darauf hindeuten, dass es sie geben wird.

Dies ist alles, was wir bisher über Drive to Survive Staffel 5 gehört haben.

Eine 5. Staffel von Drive to Survive muss noch bestätigt werden, obwohl wir davon ausgehen, dass sie kommen wird. Staffel 4 wurde von Netflix erst im August 2021 bestätigt und wurde dann im März 2022 veröffentlicht.

Es wäre nicht allzu überraschend, einen ähnlichen Zeitplan für Staffel 5 zu sehen. Es könnte noch ein paar Monate dauern, bis sie bestätigt wird, aber wenn sie kommt, erwarten wir, dass sie im März 2023 veröffentlicht wird. Das würde es ermöglichen, die F1-Saison 2022 zu beenden und die Endproduktion durchzuführen.

Netflix war bei den Vorsaisontests in Barcelona, und es ist anzunehmen, dass dies nicht nur zum Spaß geschah, so dass eine Staffel 5 vielversprechend aussieht. Planet Sport hat ein Bild getwittert, das die Anwesenheit der Streaming-Plattform beweist und erste Spekulationen ausgelöst hat.

Die vierte Staffel ist noch nicht raus, aber es sieht so aus, als würde Netflix bereits die fünfte Staffel von Drive to Survive in Barcelona drehen...#F1 pic.twitter.com/QERogUpkBB- Planet Sport (@PlanetSportcom) March 1, 2022

Inzwischen haben die Produzenten von Drive to Survivemit der Radio Times gesprochen. In dem Interview sagte Produzent James Gay-Rees der Publikation: "Ich war letztes Wochenende in Barcelona [zu F1-Tests] und habe mich mit Christian [Horner] und Toto [Wolff] zusammengesetzt und sie sagten: 'Wir sind wieder da, es geht wieder los'".

Auf die direkte Frage nach einer Saison 5 sagte Gay-Rees: "Wir hoffen es. Wir reden immer noch darüber. Offensichtlich rückt die Staffel näher, also werden wir versuchen, sie durchzuziehen. Es ist im Gespräch."

Sein Produzentenkollege Paul Martin sagte der Radio Times: "Er war nicht in Barcelona, um Urlaub zu machen, im Grunde genommen!"

Martin fügte hinzu: "Wenn der Appetit da ist, denke ich, könnte es laufen und laufen."

Sollten wir tatsächlich eine 5. Staffel von Drive to Survive zu sehen bekommen, können Sie davon ausgehen, dass sie auf Netflix zu sehen sein wird. Wie Bridgerton ist sie exklusiv für die Streaming-Plattform. Sie müssen also sicherstellen, dass Sie Ihr Abonnement bereithalten, wenn Sie künftige Staffeln sehen oder frühere Staffeln nachholen möchten.

Wir würden erwarten, dass Drive to Survive Staffel 5 einem ähnlichen Muster wie die vorherigen Staffeln folgt. Wenn es nicht kaputt ist, sollte man es nicht reparieren, oder? Wir erwarten daher, dass sich jede Folge auf ein oder zwei der Teams und die Vorbereitungen auf ein bestimmtes Rennen oder mehrere Rennen konzentriert. In diesem Zusammenhang wird es wahrscheinlich wieder Interviews mit den beteiligten Fahrern und den Teamprinzipien geben, und Sie werden einen Einblick in die Fahrer und Rivalitäten sowie in alle Dramen erhalten.

Sie werden auch Analysen von F1-Journalisten wie Will Buxton erhalten, die eine andere Perspektive oder Meinung zu den Geschehnissen auf und neben der Strecke bieten.

Da es noch keine Bestätigung für Staffel 5 gibt, wissen wir nicht, welche Teams oder Fahrer ihre Teilnahme zugesagt haben. Im vergangenen Jahr waren Mercedes, Red Bull, McLaren, Williams, Renault und die Scuderia Ferrari mit Fahrern wie Lewis Hamilton, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo, George Russell, Carlos Sainz, Lando Norris und Sergio Perez vertreten.

Max Verstappen hat in Staffel 4 nicht teilgenommen, obwohl er in den vorherigen Staffeln dabei war. Es ist also möglich, dass wir ihn auch in Staffel 5 nicht sehen werden, obwohl Christian Horner, der Teamchef von Red Bull, in der Vergangenheit eine große Rolle in der Serie gespielt hat.

Die Staffeln eins bis vier von Drive to Survive hatten alle jeweils 10 Episoden. Es ist daher sehr wahrscheinlich, dass Staffel 5 die gleiche Anzahl an Episoden haben wird, falls sie bestätigt wird.

Sie können alle bisherigen Staffeln von Drive to Survive auf Netflix ansehen. Die Staffeln eins, zwei, drei und vier sind alle jetzt verfügbar, nachdem Staffel 4 am 11. März 2022 erschienen ist.

Wenn Sie ein Formel-1-Fan sind, dann gibt es derzeit jede Menge Dokuserien zu sehen, während Sie abwarten, ob Drive to Survive zurückkehrt.

Sky hat eine zweiteilige Dokumentation mit dem Titel Duel: Hamilton vs. Verstappen. Sie benötigen ein Sky-Abonnement oder ein NOW-Entertainment-Abonnement, aber es lohnt sich, sie anzusehen.

Apple TV+ arbeitet ebenfalls mit Lewis Hamilton an einer Dokumentation über den siebenmaligen Weltmeister. Wir wissen noch nicht, wann sie ausgestrahlt wird, aber Sie können alles, was wir bisher wissen, in unserem separaten Beitrag lesen.

Schreiben von Britta O'Boyle.