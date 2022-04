Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix bestätigte eine 4. Staffel des Psychothrillers "You" noch vor der Ausstrahlung der dritten Staffel. Jetzt hat die Streaming-Plattform nicht nur bestätigt, dass die Dreharbeiten für die neue Staffel begonnen haben, sondern hat uns auch ein paar weitere Informationen gegeben.

Die Dreharbeiten für Staffel 4 von "You" begannen offiziell am 22. März 2022, obwohl die letzten Szenen am Ende von Staffel 3 darauf hindeuteten, dass die nächste Staffel in Paris spielen würde, wo Joe anscheinend nach Marienne sucht - die am Ende von Staffel 3 von Love verschont wurde.

Der jüngste Tweet von Netflix, in dem der Beginn der Dreharbeiten für die Serie erwähnt wird, sagt uns jedoch, dass wir uns in London umsehen sollen, was der Geschichte eine neue Wendung gibt, bevor wir überhaupt kurz vor der Veröffentlichung von Staffel 4 stehen. Auf dem Stuhl neben Joe liegt außerdem ein Stapel Bücher, und seien wir ehrlich, die sind nicht zufällig dort.

Pass auf dich auf... Joe ist in Großbritannien! YOU Staffel 4 wird jetzt in London gedreht. pic.twitter.com/dY0Bo0mpN0- Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) April 1, 2022

Wenn man die Bücher heranzoomt, sieht man Charles Dickens'"Große Erwartungen" und"Oliver Twist" - in beiden geht es im Wesentlichen um das Erwachsenwerden aus der Perspektive eines Jungen. Das könnte sich auf Joes Mentalität beziehen oder vielleicht auf Joes Sohn, den er zurücklassen musste. Es könnte auch einfach bedeuten, dass die nächste Saison "Wendungen" hat und "Erwartungen" widerspricht.

Zu den anderen Büchern gehören"Die Abenteuer des Sherlock Holmes", was auf mehr Mysterien hindeutet, während"Vanity Fair" sich auf die High Society konzentriert.Ein guter Mann in einer grausamen Welt" ist ein interessantes Wortspiel, denn es ist klar, dass Joe kein "guter Mann" ist, auch wenn er seine Taten für gerechtfertigt hält.

You" ist sehr versiert in seinen Drehungen und Wendungen - das ist eines der besten Dinge an dieser Serie. Nichts ist jemals so, wie es scheint, und trotz einiger Spekulationen, die darauf hindeuten, dass Marienne in den letzten Szenen von Staffel 3 in Paris auf einem Moped hinter Joe herfuhr, sieht es so aus, als ob wir alle in vielerlei Hinsicht eine kleine Überraschung erleben könnten.

Die dritte Staffel von "You" wurde am 15. Oktober 2021 ausgestrahlt, die vierte Staffel wurde von Netflix für den 13. Oktober 2021 angekündigt. Die Fans haben fast zwei Jahre zwischen Staffel 3 und 4 gewartet, aber da die Dreharbeiten für Staffel 4 jetzt begonnen haben, wird das hoffentlich nicht mehr der Fall sein.

Alles, was wir bisher über "You" Staffel 4 wissen, könnt ihr in unserem separaten Beitrag nachlesen, und hoffentlich wird Netflix uns noch ein paar weitere Teaser wie diesen hier liefern.

Schreiben von Britta O'Boyle.