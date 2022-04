Bridgerton Staffel 3: Alles, was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Das glänzende Historiendrama (mit viel mehr Sex und Skandalen) - Bridgerton - war Ende 2020 erstmals auf Netflix zu sehen, und es war hervorragend. Es war die Fernsehserie, die uns alle von Anfang bis Ende in den Bann der detaillierten Schilderung der Ereignisse durch Lady Whistledown gezogen hat, was durch die zweite Staffel, die im März 2022 auf unseren Bildschirmen erscheint, noch verstärkt wird.

Die erste Staffel wurde von Juila Quinns Buch"Der Herzog und ich" inspiriert, während die zweite Staffel von Quinns zweitem Buch "Der Vicomte, der mich liebte" inspiriert wurde. Insgesamt gibt es acht Bücher, also reichlich Material, um Bridgerton noch eine ganze Weile lang zu genießen.

Netflix hat bereits eine dritte und vierte Staffel bestätigt. Hier ist alles, was wir bisher über die dritte Staffel von Bridgerton wissen und wann sie auf den Bildschirmen zu sehen sein wird.

Netflix hat bestätigt, dass Bridgerton am 13. April 2021 eine dritte (und damit auch vierte) Staffel erhalten wird. Es wurde jedoch noch nicht bestätigt, wann Bridgerton Staffel 3 ausgestrahlt wird. Wir hoffen, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ausgestrahlt wird, aber das ist im Moment noch unklar.

Bridgerton Staffel 2 wurde am 25. März 2022 ausgestrahlt, während Staffel 1 am 25. Dezember 2021 ausgestrahlt wurde. Es ist daher möglich, dass Staffel 3 irgendwann zwischen Ende 2022 und der ersten Hälfte 2023 erscheinen könnte, obwohl wir 2023 für wahrscheinlicher halten.

Shonda Rhimes, die Produzentin der Serie, sagte Entertainment Tonight, dass die Dreharbeiten bereits begonnen haben: "[Wir] sind ein bisschen kreativ geworden, also schreiben wir bereits fleißig an Staffel 3. ... Das ist bereits in Arbeit und man wird sehen. Gebt ihm Zeit."

Wenn Bridgerton Staffel 3 erscheint, wird sie allerdings nur auf Netflix zu sehen sein. Das ist nicht überraschend, da es sich um eine Netflix-Originalserie handelt - und um eine der größten Serien bisher -, also müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Netflix-Abonnement bereithalten.

Bridgerton Staffel 1 und Staffel 2 hatten jeweils acht Episoden. Es wäre also nicht allzu überraschend, wenn wir in Staffel 3 eine ähnliche Anzahl an Episoden zu sehen bekämen, auch wenn wir das derzeit nicht wissen.

Jede Folge wird aber wahrscheinlich eine Stunde lang sein - oder etwas länger, wie in Staffel 1 und 2. Wir können also auf mindestens acht Stunden mit mehr Drama und Lady Whistledown-Berichten hoffen.

Wie bereits erwähnt, wurde die erste Staffel von Bridgerton von Julia Quinns"Der Herzog und ich" inspiriert, in der es um die Beziehung zwischen dem Herzog von Hastings, Simon Basset, und der ältesten der Bridgerton-Töchter, Daphne Bridgerton, ging.

Die zweite Staffel von Bridgerton wurde durch das zweite Buch -"Der Vicomte, der mich liebte" - inspiriert und drehte sich um das Oberhaupt des Bridgerton-Haushalts, Anthony Bridgerton, und seine Suche, endlich eine passende Frau zu finden. In dieser Folge hatte er mit den Sharma-Schwestern zu tun und verfolgte seinen Kampf zwischen einer Heirat aus Pflichtgefühl und einer Heirat aus Liebe.

Die dritte Staffel könnte der Reihenfolge der Bücher folgen, was bedeuten würde, dass sie von Quinns'An Offer From A Gentleman' inspiriert sein könnte. Das ist jedoch nicht bestätigt, und obwohl Shonda Rhimes sagte, dass es Pläne für jede Serie gäbe, sich auf ein anderes Bridgerton-Geschwisterpaar und dessen Liebesgeschichte zu konzentrieren, wollte sie gegenüber Entertainment Tonight nicht bestätigen, in welcher Reihenfolge dies geschehen würde. Sie sagte der Publikation: "Wir gehen nicht unbedingt in der Reihenfolge, aber wir werden jedes der Geschwister und ihre Geschichten sehen."

Wenn die Serie der Reihenfolge der Bücher folgt, ist es möglich, dass sich die dritte Staffel auf den zweitältesten Bridgerton-Junggesellen, Benedict, konzentrieren wird. Die Buchsynopsis von 'An Offer From A Gentleman' ist ziemlich genau wie Aschenputtel, obwohl man bedenken sollte, dass die Serie vom Buch abweichen könnte, anstatt ihm buchstabengetreu zu folgen.

Im dritten Buch wird Sophie Beckett, die vom Earl of Penwood adoptiert wurde, bevor er starb, von einer Gräfin zurückgelassen, die nicht begeistert ist und Sophie in die Rolle einer Dienerin drängt. Sophie gelingt es, sich auf Lady Bridgertons Ball einzuschleichen und Benedicts Aufmerksamkeit zu erregen. Doch leider kehrt Sophie nach der Ballnacht in ihre Rolle als Dienerin zurück, und Benedict bleibt geblendet von der geheimnisvollen Frau zurück und schwört, sie wiederzufinden. Klingt nach einer ziemlich guten Geschichte für Lady Whistledown, um sich in ihre Gesellschaftspapiere einzumischen, oder?

Apropos Lady Whistledown: Penelope Fetherington und Eloise Bridgerton werden zweifellos auch in Staffel 3 im Mittelpunkt stehen, nachdem Eloise am Ende von Staffel 2 hinter Penelopes Geheimnis gekommen ist. Werden die beiden Damen ihre Freundschaft wiederherstellen und vielleicht sogar zusammenarbeiten, oder wird Eloise Penelopes Identität dem Rest der Tonne enthüllen?

Wenn man sich nicht an die Reihenfolge der Bücher hält, könnte es sein, dass Colin Bridgerton der nächste Mittelpunkt ist. Er und Penelope schienen sich in der zweiten Staffel endlich anzunähern, bevor die arme Penelope Colins Gespräch mit einigen der anderen in Frage kommenden Junggesellen mitbekam. Im Moment wissen wir es einfach nicht, aber es gibt viele Möglichkeiten.

Netflix hat noch keinen der Darsteller für Staffel 3 bestätigt, aber wir können wahrscheinlich ein paar Vermutungen über einige der Darsteller anstellen, die zurückkehren werden.

Wir gehen davon aus, dass viele der Darsteller aus Staffel 1 und 2 in Staffel 3 zu sehen sein werden. Hier ist, wer wen in Staffel 2 gespielt hat und wen wir in Staffel 3 erwarten würden, auch wenn sie keine so große Rolle spielen:

Jonathan Bailey - Anthony Bridgerton

Luke Thompson - Benedict Bridgerton

Phoebe Dynevor - Daphne Bridgerton

Claudia Jessie - Eloise Bridgerton

Luke Newton - Colin Bridgerton

Lady Bridgerton - Ruth Gemmell

Nicola Coughlan - Penelope Featherington)

Adjoa Andoh - Lady Danbury

Golda Rosheuvel - Königin Charlotte

Simone Ashley - Kate Bridgerton geb. Sharma

Charithra Chandran - Edwina Sharma

Shelly Conn - Mary Sharma

Alle 16 Episoden von Bridgerton Staffel 1 und Staffel 2 sind auf Netflix verfügbar, so dass Sie Ihr Gedächtnis auffrischen können, was in den beiden sozialen Staffeln passiert ist, so viel Sie wollen, bevor Sie Staffel 3 sehen.

Ja. Netflix hat bestätigt, dass es eine 4. Staffel von Bridgerton geben wird, als es auch Staffel 3 bestätigte.

- Bridgerton (@bridgerton) April 13, 2021

