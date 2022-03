Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Es gibt eine neue Horrorserie auf Netflix, die mit einer der bekanntesten Spieleserien verbunden ist.

Resident Evil ist eine Serie, die schon einige verrückte Orte gesehen hat. Netflix könnte also fast alles mit dem kreativen Eigentum anstellen, obwohl es sich so anhört, als ob wir einige bekannte Orte auf der Leinwand sehen könnten. Hier sind alle Details, die Sie wissen müssen.

Im März 2022 veröffentlichte Netflix die Teaser-Bilder, die Sie im unten stehenden Tweet sehen können, und machte damit die Leute neugierig auf die Ankunft der Serie.

Das Böse hat sich weiterentwickelt.



Die neue Live-Action-Serie Resident Evil feiert am 14. Juli Premiere. pic.twitter.com/f7mEH2LsjN- Netflix (@netflix) March 17, 2022

Es wurde auch bestätigt, wann die Serie erscheinen wird - am 14. Juli 2022.

Das Gute an einer Serie, die von Netflix für seinen Service angekündigt wurde, ist, dass es sehr einfach sein wird, sie zu sehen - sobald sie herauskommt, brauchst du nur ein Netflix-Konto und kannst so viel davon sehen, wie du willst.

Das bedeutet auch, dass man die Serie kostenlos ausprobieren kann, ohne jemals dafür zu bezahlen, wenn man noch kein Netflix-Konto hat (und wenn das auf dich zutrifft, sind wir beeindruckt).

Die bisher bestätigte Besetzung für die Netflix-Serie Resident Evil sieht wie folgt aus:

Lance Reddick (als Albert Wesker)

Ella Balinska

Tamara Smart

Siena Agudong

Adeline Rudolph

Paola Nuñez

Dank der Kommentare von Netflix zu diesem Thema wissen wir ein wenig über die Geschichte, die Resident Evil erzählen wird. Zum einen gibt es in der Ankündigung unten ein paar starke Andeutungen:

Wenn die Wesker-Kinder nach New Raccoon City ziehen, könnten die Geheimnisse, die sie aufdecken, das Ende von allem sein. Resident Evil, eine neue Live-Action-Serie basierend auf Capcoms legendärem Survival-Horror-Franchise, kommt zu Netflix. pic.twitter.com/XWh5XYxklD- Netflix Geeked (@NetflixGeeked) August 27, 2020

Die offizielle Beschreibung der Serie lautet wie folgt:

"Jahr 2036 - 14 Jahre nachdem ein tödlicher Virus eine globale Apokalypse ausgelöst hat, kämpft Jade Wesker ums Überleben in einer Welt, die von blutrünstigen Infizierten und wahnsinnigen Kreaturen überrannt wird. In diesem absoluten Gemetzel wird Jade von ihrer Vergangenheit in New Raccoon City verfolgt, von den unheimlichen Verbindungen ihres Vaters zur Umbrella Corporation, aber vor allem von dem, was mit ihrer Schwester Billie passiert ist."

Aufgrund der Tatsache, dass sie laut IMDB in allen acht Episoden mitspielt, gehen wir davon aus, dass Ella Balinska die Rolle der Jade Wesker spielen wird, und es dürfte interessant sein, dem langjährigen Serien-Antagonisten Albert Wesker ein weiteres Familienelement hinzuzufügen.

Aus den Teaser-Bildern, die Netflix im März veröffentlicht hat, geht außerdem hervor, dass der T-Virus (auch bekannt als Tyrant-Virus) eine wichtige Rolle in der Serie spielen wird, was darauf hindeutet, dass wir irgendwann einige riesige Zombie-Bösewichte mit Superkräften sehen könnten.

Schreiben von Max Freeman-Mills.