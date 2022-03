Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix hat vor kurzem eine Preiserhöhung für Abonnenten angekündigt und beginnt nun, die Freigabe von Passwörtern einzuschränken.

Geben Sie es zu: Sie oder jemand, den Sie kennen, schnorrt wahrscheinlich vom Netflix-Konto seiner Eltern. Es ist eine gängige Praxis, dass sich mehrere Abonnenten, die nicht im selben Haushalt leben, ein einziges Netflix-Konto mit unterschiedlichen Benutzerprofilen teilen. Doch das könnte bald der Vergangenheit angehören, denn Netflix hat bekannt gegeben, dass einige Nutzer nun eine zusätzliche Gebühr zahlen müssen, wenn sie die gemeinsame Nutzung fortsetzen wollen. Netflix hat festgestellt, dass die gemeinsame Nutzung von Konten zwischen Haushalten die Fähigkeit des Unternehmens beeinträchtigt hat, in neue Inhalte zu investieren, und geht nun endlich dagegen vor.

In einem am Mittwoch, den 16. März, veröffentlichtenBlogbeitrag erklärte Chengyi Long, Direktor für Produktinnovation: "Diese sind zwar sehr beliebt, haben aber auch zu einer gewissen Verwirrung darüber geführt, wann und wie Netflix geteilt werden kann. Infolgedessen werden Konten zwischen Haushalten geteilt, was sich auf unsere Fähigkeit auswirkt, in großartiges neues Fernsehen und Filme für unsere Mitglieder zu investieren".

Netflix testet daher einen neuen Ansatz in Chile, Costa Rica und Peru.

In diesen drei Ländern werden die Abonnenten nun aufgefordert, einen zusätzlichen Zuschauer zu einem ermäßigten Preis zu ihrem Paket hinzuzufügen: 2.380 CLP in Chile, 2,99 USD in Costa Rica und 7,9 PEN in Peru. Mitglieder der Standard- und Premium-Tarife werden die Möglichkeit haben, "Unterkonten" für bis zu zwei Personen hinzuzufügen, mit denen sie nicht zusammenleben, und jeder erhält sein eigenes "Profil, personalisierte Empfehlungen, Login und Passwort - zu einem niedrigeren Preis", so Netflix. Darüber hinaus wird Netflix die Möglichkeit bieten, Fernsehprofile auf neue Konten zu übertragen.

Das Unternehmen gab nicht bekannt, ob es plant, diesen Test auf andere Länder auszuweiten.

Letztes Jahr testete Netflix jedoch ein Tool zur Kontoverifizierung, das Abonnenten daran hinderte, Konten zu teilen.

Schreiben von Maggie Tillman.