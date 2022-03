Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - In diesem Frühjahr wird Netflix eine interaktive Serie namens Trivia Quest veröffentlichen. Hier finden Sie alles, was Sie darüber wissen müssen, einschließlich einer Anleitung zum Spielen.

Trivia Quest ist ein erzählerisches, interaktives Erlebnis, bei dem jeder "Gewinn" dazu beiträgt, die Geschichte voranzutreiben. Dies ist jedoch nicht der erste Vorstoß von Netflix in den Bereich interaktives Fernsehen und Spiele. Der Dienst experimentierte bereits mit dieser Art von Format, als er Titel wie Black Mirror: Bandersnatch, You vs. Wild: Out Cold und das Quizspiel Cat Burglar.

Netflix hat einen Trailer für Trivia Quest veröffentlicht, den Sie sich oben ansehen können. Er zeigt den farbenfrohen "Willy", der erklärt, wie die interaktive Serie funktioniert. (Wenn "Willy" Ihnen bekannt vorkommt, liegt das wahrscheinlich daran, dass Sie die Handyspiele der Reihe Trivia Crack von Etermax gespielt haben. Der New York Times zufolge hat Netflix das Trivia Crack-Spiel von Etermax lizenziert).

Im Grunde ist Trivia Quest ein Spiel, bei dem Willy und seine Freunde aus dem Käfig gegen den bösen Rocky antreten. Nur du kannst sie retten, indem du Fragen für Punkte beantwortest. Jeden Tag steht eine neue Episode mit 24 Fragen zur Verfügung - 12 mit normalem und 12 mit schwerem Schwierigkeitsgrad. Durch die richtige Beantwortung der Fragen schreitet die Geschichte voran, und Sie können Willy helfen, seine Freunde vor Rocky zu retten.

Die Spieler können die Quizfragen wiederholen, um Punkte zu sammeln und Fragen richtig zu beantworten, die sie vielleicht zuvor verpasst haben.

Im April 2022 wird jeden Tag eine neue Episode von Trivia Quest auf Netflix erscheinen, insgesamt 30 Episoden. (Netflix versprach: "Nein, das ist kein Aprilscherz".)

Trivia Quest wird auf den folgenden Geräten spielbar sein:

Android-Handys und -Tablets

iPhones, iPads und iPod Touches

Unterstützte Smart-TVs, Set-Top-Boxen und Konsolen

Desktops über das Internet.

Eine vollständige Liste der unterstützten Geräte finden Sie hier. Vergewissere dich, dass auf deinem Gerät die neueste Version der Netflix-App installiert ist, damit du Trivia Quest spielen kannst.

Netflix hat weitere interaktive Titel (siehe unten), bei denen du Entscheidungen für die Figuren treffen und die Geschichte mitgestalten kannst. Achten Sie einfach auf das "Spark"-Symbol auf den Titeln - das bedeutet, dass sie interaktiv sind.

Schreiben von Maggie Tillman.