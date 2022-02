The Last Kingdom Staffel 5: Erscheinungsdatum, wie man es sich ansieht und was man erwartet

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Last Kingdom basiert auf der Buchreihe The Saxon Stories von Bernard Cornwell. Der Titel der TV-Serie stammt aus dem ersten Roman, wobei die TV-Serie die Handlung durch eine Reihe von Büchern verfolgt.

Die Handlung basiert auf den Abenteuern von Uhtred von Bebbanburg (Alexander Dreymon) und folgt der Geschichte durch das angelsächsische Großbritannien mit der Invasion der Wikinger und den Ambitionen des Königreichs Wessex, die Königreiche zu vereinen, um England als vereinte Nation zu bilden .

Schwerter, Verrat, Schlachten, Romantik, das Aufeinanderprallen der Kulturen zwischen Heiden und Christen, all das definiert The Last Kingdom, da es einen halbhistorischen Ritt durch die britische Geschichte nimmt.

Staffel 5 von The Last Kingdom erscheint am 9. März 2022 auf Netflix.

Die vorherige Staffel wurde am 26. April 2020 ausgestrahlt, daher gab es eine beträchtliche Lücke zwischen Staffel 4 und Staffel 5, obwohl eine Lücke von 2 Jahren zwischen den Staffeln das Muster in der Geschichte der Show war.

The Last Kingdom wurde ursprünglich auf BBC America und BBC 2 in Großbritannien gezeigt, bevor es auf Netflix in ein neues Zuhause umzog.

Alle Staffeln von The Last Kingdom sind auf Netflix zu finden. Es gibt acht Folgen in den ersten beiden Staffeln, die in den Staffeln 3, 4 und 5 auf 10 Folgen erweitert werden.

Alle vier vergangenen Staffeln sind auch über Amazon Prime Video und andere Plattformen erhältlich und werden auf DVD und Blu-ray veröffentlicht.

Staffel 5 spielt einige Zeit nach dem Abschluss von Staffel 4 und sieht, wie König Edward versucht, die Ambitionen seines Vaters zu erfüllen, die Königreiche zu vereinen, um England zu gründen. Uhtred agiert als Beschützer von Aethelstan, dem zukünftigen König von England, während sich Feinde versammeln, um die Erbfolge zu untergraben, den empfindlichen Frieden des jungen Englands zu brechen und das Gleichgewicht der Macht erneut zu verändern.

In den Hauptrollen spielen Emily Cox (Brida), Eliza Butterworth (Aelswith), Mark Rowley (Finan), Arnas Fedaravicius (Sihtric), Adrian Schiller (Aethelhelm), Cavan Clerkin (Pyrlig), Millie Brady (Aethelflaed), Timothy Innes (King Edward). ), Ewan Mitchell (Osferth) und James Northcote (Aldhelm).

Nein, es wurde bestätigt, dass Staffel 5 die abschließende Staffel von The Last Kingdom ist.

Es wird jedoch einen Film in Spielfilmlänge geben, der an Staffel 5 von The Last Kingdom anknüpft. Dieser wird Seven Kings Must Die heißen und wird derzeit gedreht.

Die Handlung von Seven Kings Must Die ist derzeit nicht bekannt, aber da Staffel 5 am Ende von Buch 10 endet, ist es nicht weit hergeholt, dass sie die letzten drei Bücher der Serie umfassen wird.

Wir haben offiziell mit den Dreharbeiten zu Seven Kings Must Die begonnen.

Nun, das ist etwas Besonderes… #TheLastKingdom pic.twitter.com/rQxyLGWJyE – Das letzte Königreich (@TheLastKingdom) 31. Januar 2022

The Last Kingdom ist der Titel des ersten Buches in der Reihe The Saxon Stories. Es gibt insgesamt 13 Bücher, die von The Last Kingdom bis War Lord reichen. War Lord (veröffentlicht 2020) ist das letzte Buch der Reihe und schließt Uhtreds Geschichte ab.

Wir können die Fernsehserie The Last Kingdom mit den folgenden Büchern in Einklang bringen:

Staffel 1 - Das letzte Königreich, Der blasse Reiter

Staffel 2 - Die Herren des Nordens, Sword Song

Staffel 3 – Das brennende Land, Tod der Könige

Staffel 4 – Der Heidenfürst, Der leere Thron

Staffel 5 – Krieger des Sturms, der Flammenträger

Seven Kings Must Die – War of the Wolf, Sword of Kings, War Lord (unbestätigt, aber wahrscheinlich)

Es gibt offensichtlich Änderungen an einigen Handlungssträngen der TV-Serie, aber die Hauptgeschichte ist bis zu einem gewissen Grad von der Geschichte bestimmt und mit poetischer Lizenz angepasst.

Ja, das gibt es – und wir haben auch alle Trailer für die vorherigen Trailer aufgenommen, damit Sie die Erinnerungen noch einmal erleben können.

Wyrd bietet voll arad.

