(Pocket-lint) - Better Call Saul-Fans werden zweifellos eine Träne vergießen, wenn die Serie dieses Jahr endlich endet.

Das Prequel des ebenfalls unglaublichen Breaking Bad endet mit Staffel 6, in der wir endlich herausfinden, was mit Jimmy McGill, alias Saul Goodman, in seiner modernen Gestalt auf der Flucht passiert.

Hier ist alles, was Sie über die sechste und letzte Staffel von Better Call Saul wissen müssen.

Es wurde angekündigt, dass die letzte Staffel von Better Call Saul in zwei Teile geteilt wird. Episoden werden ab dem ersten Premierendatum jedes Teils auch wöchentlich zu AMC/Netflix (je nach Region) hinzugefügt.

Die Folgen 1 und 2 werden am selben Tag ausgestrahlt – am 18. April 2022 in den USA, am 19. April in Großbritannien. Es folgen die Folgen 3 bis 7, die jede Woche veröffentlicht werden.

Die zweite Reihe von sechs Folgen startet am 11. Juli 2022 in den USA, am 12. Juli in Großbritannien.

Die Staffel mit 13 Folgen wird in zwei Teile geteilt. Folgen 1+2 erscheinen am 19. April, die nächsten 5 Folgen werden wöchentlich ausgestrahlt. Nach einer Pause beginnt am 12. Juli die Endausstrahlung mit 6 Folgen. pic.twitter.com/3gVmxpVTY5 – Netflix Großbritannien und Irland (@NetflixUK) 11. Februar 2022

AMC wird Better Call Saul Staffel 6 in den USA übertragen.

Wie alle anderen Staffeln wird auch die 6. Staffel von Better Call Saul exklusiv für Netflix in Großbritannien erhältlich sein.

Insgesamt wird es 13 Folgen geben. Wie wir oben erwähnt haben, werden diese in zwei Stapel mit sieben bzw. sechs Folgen aufgeteilt.

Die Saison wird die letzten Ereignisse aufzeichnen, die dazu führen, dass Jimmy McGill (Bob Odenkirk) schließlich durch und durch der Strafverteidiger Saul Goodman wird.

Wir finden auch das Schicksal seiner Partnerin Kim (Rhea Seehorn) heraus und sehen, wie Gus Fring (Giancarlo Esposito) zu einem so mächtigen Mitglied des Kartells wird.

„In meinen Augen ist dies unsere ehrgeizigste, überraschendste und, ja, herzzerreißendste Saison“, sagte Showrunner Peter Gould in einer von Variety veröffentlichten Erklärung.

„Selbst unter unglaublich herausfordernden Umständen hat sich das gesamte ‚Saul‘-Team – Autoren, Darsteller, Produzenten, Regisseure und Crew – selbst übertroffen. Ich könnte nicht aufgeregter sein, Ihnen mitzuteilen, was wir gemeinsam erreicht haben.“

Wenn Sie sich in Großbritannien (oder einer anderen Region außerhalb der USA, die keinen Zugriff auf AMC hat) befinden, hostet Netflix alle fünf bestehenden Staffeln von Better Call Saul.

Vielleicht möchten Sie sich danach auch Breaking Bad ansehen (auch wenn Sie es bereits gesehen haben), da es die Geschichte effektiv fortsetzt. Und sehen Sie sich auch El Camino an – eine Fortsetzung in Spielfilmlänge mit Aaron Paul als Jessy Pinkman.

Es gibt noch keinen vollständigen Trailer, nur den kurzen Teaser unten ...

Wenn die letzte Folge von Staffel 6 ausgestrahlt wird, ist das leider alles, Leute.

Es wird jedoch drei "Kurzform"-Spin-offs geben, die in diesem Frühjahr debütieren werden.

Slippin' Jimmy ist eine sechsteilige Zeichentrickserie, die die Geschichte von McGills frühen Tagen in Chicago erzählt.

Cooper's Bar ist ebenfalls eine sechsteilige Serie - diesmal Live-Action. Darin sind Rhea Seehorn als Kim und Lou Mustillo als der gleichnamige Cooper zu sehen.

Wir müssen noch Details über die dritte Spin-off-Show hören.

Schreiben von Rik Henderson.