(Pocket-lint) - Wenn Sie wie wir am Boden zerstört darüber waren, dass Vikings von The History Channel / Amazon Prime Video im Jahr 2020 endete und die Geschichte von Ragnar Lothbrok und seinen Söhnen zu einem blutigen Ende kam, werden Sie zweifellos genauso begeistert sein, zu erfahren, dass es sich um ein Spin-off handelt Sequel ist jetzt auf unseren Bildschirmen angekommen.

Vikings: Valhalla setzt 100 Jahre nach den Ereignissen der Originalserie fort und konzentriert sich auf die Geschichten von Leif Eriksson, seiner Schwester Freydis Eriksdotter und anderen berühmten Nordmännern und Frauen, die gegen den normannischen König von England, William the Conqueror, kämpfen.

Es wechselt auch den Sender, der diesmal von Netflix übernommen wurde. Hier sind also alle Details zu Vikings: Valhalla.

Vikings: Valhalla startet am 25. Februar 2022 auf Netflix.

Alle Episoden sind auf einmal verfügbar, sodass Sie sie alle sofort genießen können.

Netlfix hat die exklusiven Rechte an Vikings: Valhalla, sodass Sie alles über den Streaming-Dienst ansehen können.

Es gibt acht Episoden in Staffel 1, mit dem Hinweis, dass in dieser Geschichte noch mehr kommen wird.

Vikings: Valhalla spielt ein Jahrhundert nach der ursprünglichen Wikinger-TV-Show und richtet seine Aufmerksamkeit auf eine neue Generation von Wikingerkriegern und -königen.

Es wird zum Hauptduo von Leif Eriksson und seiner Schwester Freydis Eriksson führen, wobei der Konflikt zwischen Heidentum und Christentum weiterhin im Mittelpunkt der Geschichte steht – wie es in Vikings der Fall war.

Die Show wird uns angeblich durch viele Schlachten führen, zu einem noch größeren Kattegat (der ursprünglichen Heimat von Ragnar) zurückkehren und mit der Schlacht von Stamford Bridge 1066 und dem Ende des Wikingerzeitalters enden.

Die Fortsetzung bietet eine völlig neue Besetzung, in der Sam Corlett (The Chilling Adventures of Sabrina) die Rolle von Leif übernimmt. Freydis wird von Frida Gustavsson (The Witcher) gespielt, und Leo Suter (Sandition) spielt den ehrgeizigen nordischen Preis Harald.

Die Show wurde von Jeb Stuart kreiert, der auch das Drehbuch für „Stirb langsam“ geschrieben hat, wobei Michael Hirst, der Schöpfer des Originals „Vikings“, und Historiker Michael Hirst als ausführender Produzent fungiert.

Der Regisseur der ersten Folge, Niels Arden Oplev, arbeitete auch an „Mr. Robot“ und leitete die originalsprachige Version von „Das Mädchen mit dem Drachentattoo“.

Während Vikings: Valhalla eine völlig neue Produktion ist, gibt es sechs Staffeln der preisgekrönten TV-Serie Vikings, die Sie nachholen können.

Sie müssen es wahrscheinlich nicht sehen, bevor Sie sich die Fortsetzung ansehen, aber Sie werden eine großartige Show verpassen, wenn Sie dies nicht tun.

Die gesamten sechs Serien wurden erstmals auf The History Channel in den USA gezeigt. In Bezug auf das Streaming ist es jedoch auf Hulu in den USA, Amazon Prime Video in Großbritannien und mehreren anderen Regionen verfügbar.

Ab 2024 werden alle originalen Vikings-Shows von Netflix in den USA und Großbritannien gehostet.

Netflix hat seinen ersten vollständigen Trailer zu Vikings: Valhalla veröffentlicht. Sie können es unten ansehen.

Laut Wikipedia wird die Produktion einer zweiten Staffel Ende 2021 abgeschlossen. Sind Spezialeffekte und andere Nachbehandlungen erforderlich, gehen wir davon aus, dass sie Anfang 2023 auf Netflix verfügbar sein wird.

Schreiben von Rik Henderson. Bearbeiten von Chris Hall.