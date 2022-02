Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Staffel 2 von The Umbrella Academy endete sicherlich mit einem Cliffhanger, aber was ist die Sparrow Academy und wie werden die ursprünglichen Mitglieder die Zeitlinie korrigieren?

Wenn Ihnen das nichts bedeutet, empfehlen wir Ihnen dringend, jetzt mit dem Lesen aufzuhören und die Staffeln 1 und 2 auf Netflix anzusehen.

Für den Rest von Ihnen finden Sie hier alles, was Sie über Staffel 3 von The Umbrella Academy wissen müssen.

Staffel 3 von The Umbrella Academy wird dieses Jahr ausgestrahlt, aber wir haben noch kein genaues Datum.

Der Fan-Twitter-Account @umbrellaacademy behauptet, es sei „Sommer 2022“.

Die Dreharbeiten wurden im August 2021 abgeschlossen, daher ist die Postproduktionsphase wahrscheinlich fast vorbei. Wir werden aktualisieren, wenn Netflix ein offizielles Premiere-Datum bekannt gibt.

Wie Staffel 1 und 2 wird Staffel 3 von The Umbrella Academy in allen Regionen, in denen der Streaming-Service verfügbar ist, exklusiv für Netflix verfügbar sein, einschließlich der USA, Großbritanniens und Mitteleuropas.

Wie in den beiden vorangegangenen Staffeln wird es in Staffel 3 von The Umbrella Academy 10 Folgen geben.

Schauen Sie jetzt weg, wenn Sie Spoiler für die Staffeln 1 und 2 vermeiden möchten.

Nachdem die Mitglieder der Akademie (erneut) die Welt vor der Apokalypse gerettet hatten, gelang es ihnen, ins Jahr 2019 zurückzukehren, nur um sich in einer anderen Zeitlinie wiederzufinden.

Die Umbrella Academy ist jetzt die Sparrow Academy, Reginald Hargraves lebt noch, genau wie Ben, und es gibt eine neue Gruppe von Schülern mit Superkräften. Werden die Originale in ihre eigene Zeitlinie zurückkehren wollen oder ist dies ihre neue Heimat? Wir werden es zweifellos in dieser Staffel herausfinden, da sie einen Teil der Handlung aus dem Hotel Oblivion-Bogen in den Comics entlehnt.

Die erste TV-Folge wird "Meet the Family" heißen, was Ihnen einen kleinen Hinweis darauf gibt, was Sie erwartet. Alles, was wir mit Sicherheit wissen, ist, dass Showrunner Steve Blackman Digital Spy sagte, dass es „wilder, größer und verrückter“ als je zuvor sein wird.

Er enthüllte auch, dass es „einige erstaunliche Veränderungen geben wird, in die sich die Leute gerne einarbeiten werden, und dass es in diesem Jahr viel Wachstum für diese Familie gibt, auf eine Weise, die die Leute einfach nicht erwarten werden“.

Die gesamte Originalbesetzung kehrt zurück, darunter Elliott Page als Vanya und der großartige Robert Sheehan als Klaus, während eine brandneue Gruppe von Schauspielern die Rollen der Kinder der Sparrow Academy übernehmen wird.

Dazu gehören Justin Cornwell als Marcus, Britne Oldford als Fei, Jake Epstein als Alphonso, Genesis Rodriguez als Sloane und Cazzie David als Jayme. Sparrow Nummer sechs – Christopher – wird von Existential Dread Inducing Psykronium Cube gespielt. Ja, es ist ein mysteriöser telekenetischer Würfel.

Alle bisher 20 Folgen von The Umbrella Academy sind auf Netflix verfügbar.

Einen Trailer als solchen gibt es noch nicht. Im Oktober 2021 erschien jedoch ein Video-Teaser auf Twitter unter dem offiziellen Konto der Sparrow Academy.

Es ist noch nicht bekannt, ob die dritte Staffel von The Umbrella Academy die letzte ist. Netflix hat noch keine Ankündigung zu zukünftigen Plänen gemacht.

