Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - He-Man kommt in Live-Action-Form zu Netflix, während Mattel und Netflix einen Deal ausloten, um Masters of the Universe zu einem ausgewachsenen Film für den Streaming-Dienst zu entwickeln.

He-Man wurde bereits gecastet, wobei Kyle Allen – am besten bekannt für die West Side Story von 2021 – das Ruder übernimmt. Er hat den Pooowweeer. Nun, wir hoffen, dass er dazu beitragen kann, das 80er-Franchise wieder zum Leben zu erwecken.

Das Drehbuch wurde von den Nee Brothers und David Callaham – letzterer der Drehbuchautor von Wonder Woman 1984 – verfasst und soll Mitte 2022 in Produktion gehen.

Was können Sie also erwarten? „In Masters of the Universe entdeckt ein Waisenkind namens Adam, dass er ein Prinz ist, der dazu bestimmt ist, der Retter eines fernen Landes zu sein, und muss schnell von seiner Macht und der Wichtigkeit lernen, seine wahre Heimat vor einer bösen Macht zu retten“, heißt es in der Veröffentlichung von Netflix.

Es wird erwartet, dass es ein ganz anderer Ausflug als die bereits veröffentlichte Zusammenarbeit von Mattel und Netflix, Masters of the Universe: Revelation, wird, die die animierte Serie der 80er Jahre in computergenerierter Animationsform fortsetzt. Ob der Live-Action-Film darauf abzielt, Kinder anzusprechen oder sich an ein reiferes Publikum zu richten – a la die jüngste Marvel-Serie – ist noch nicht bekannt.

Wir freuen uns darauf, herauszufinden, wer sonst noch für Eternia gecastet wurde, wobei Erzfeind Skeletor ein offensichtlicher Fanfavorit ist.

Was ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ebenfalls hervorragend sind der Google Chromecast mit Google TV , der Roku Express 4K , der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick .

Schreiben von Mike Lowe.