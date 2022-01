Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Guillermo del Toros Version von Pinocchio hat endlich einen Trailer und ein Veröffentlichungsdatum, nachdem er jahrelang in der Entwicklungshölle feststeckte. Hier ist alles, was Sie über den kommenden Stop-Motion-Spielfilm wissen müssen, einschließlich der Hauptdarsteller, worum es geht, verfügbare Trailer und wo Sie ihn streamen können.

Pinocchio wird als „düstere, verdrehte Nacherzählung des berühmten Märchens von Carlo Collodi“ beschrieben. Es spielt während Benito Mussolinis faschistischer Herrschaft über Italien in den 1930er Jahren und erzählt die Geschichte der Holzpuppe, die zum Leben erwacht. Aber im Gegensatz zu früheren Erzählungen der Geschichte treibt Pinocchio (Gregory Mann) dieses Films Unheil an, spielt grausame Streiche und erfüllt nicht die Erwartungen seines Holzschnitzer-Vaters Geppetto (David Bradley). Der Film zeigt auch – und scheint von gesprochen zu werden – Sebastian J Cricket (Ewan McGregor), wie im ersten Teaser-Trailer zu sehen ist.

Hier ist die Inhaltsangabe zum Film:

„Der mit dem Oscar ausgezeichnete Filmemacher Guillermo del Toro erfindet die klassische italienische Geschichte von Pinocchio in einem musikalischen Stop-Motion-Abenteuer neu. Folgen Sie den schelmischen Abenteuern von Pinocchio auf seiner Suche nach einem Platz in der Welt.“

Pinocchio wird von Guillermo del Toro und Mark Gustafson gemeinsam inszeniert. Es wurde von del Toro und Matthew Robbins geschrieben, wobei del Toro zusammen mit The Jim Henson Company produziert.

Pinocchio ist ein Stop-Motion-Animationsmusik-Fantasyfilm mit den Stimmen von Gregory Mann, Ewan McGregor, David Bradley, Ron Perlman, Tilda Swinton, Christoph Waltz, Cate Blanchett, Tim Blake Nelson, Finn Wolfhard, John Turturro und Burn Gorman. Unten ist eine bestätigte Liste der verschiedenen Charaktere und wer sie ausspricht:

Gregory Mann als Pinocchio

Ewan McGregor als Sebastian J. Cricket

David Bradley als Meister Geppetto

Ron Perlman als Mangiafuoco

Tilda Swinton als Fee mit türkisfarbenem Haar

Christoph Waltz als Fuchs

Cate Blanchett als Sprezzatura der Affe

Tim Blake Nelson als Kutscher

Finn Wolfhard als Lampwick/Lucignolo

John Turturro als Master Cherry

Burn Gorman als Carabiniere

Erscheinungsdatum in den USA: Dezember 2022

Pinocchio wird im Dezember 2022 erscheinen. Ein genaues Datum muss noch bekannt gegeben werden.

Del Toro kündigte den Film ursprünglich vor über einem Jahrzehnt mit einem Erscheinungsdatum von 2013 oder 2014 an, aber die Entwicklung stockte, bis Netflix den Film erwarb und die Produktion vor einigen Jahren wieder aufnahm. Denken Sie daran, dass dieser Film nicht mit Disneys Pinocchio (2022) verwechselt werden darf, einem computeranimierten Live-Action-Musical, das später in diesem Jahr zu Disney+ kommt.

Pinocchio wird exklusiv auf Netflix erscheinen.

Ja, Sie können sich eine oben auf dieser Seite ansehen.

Vielleicht sollten Sie sich Disneys Pinocchio ansehen, einen animierten Klassiker aus dem Jahr 1940, der das Märchen dem Publikum auf der ganzen Welt vorstellte. Pocket-Lint empfiehlt auch, The Adventures of Pinocchio, den Live-Action-Film von 1996, anzusehen. Obwohl es ein kritischer und kommerzieller Misserfolg war, schuf Jim Hensons Creature Shop die komplexen animatronischen Puppen, die in Verbindung mit visuellen Stop-Motion-Effekten verwendet wurden. In Anbetracht der Tatsache, dass The Jim Henson Company den neuen Pinocchio mit Stop-Motion produziert, könnte es sich lohnen, ihn noch einmal zu besuchen.

Schreiben von Maggie Tillman.