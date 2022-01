Erscheinungsdatum von Emily in Paris Staffel 3 und wie man sie anschaut

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Emily in Paris sollte wahrscheinlich nicht annähernd so gut sein, wie sie ist, aber die Mischung aus fabelhafter Mode, großartigen Freundschaften und einem komplizierten Liebesleben eignet sich hervorragend zum Anschauen.

Die zweite Staffel kam erst im Dezember 2021 auf die Bildschirme, aber es gibt bereits die Bestätigung einer dritten Staffel. Hier ist alles, was wir bisher wissen.

Im Moment hat Netflix nur bestätigt, dass Staffel 3 stattfindet, aber es hat kein Veröffentlichungsdatum angegeben. Die erste Staffel von Emily in Paris erschien erstmals Ende 2020 auf Netflix, Staffel 2 folgte im Dezember 2021.

Es besteht daher die Möglichkeit, dass wir das Debüt der dritten Staffel vor Ende 2022 sehen könnten, obwohl es eher gegen Ende des Jahres als in naher Zukunft sein könnte.

Variety berichtet, dass die Dreharbeiten zu Staffel 3 im Frühjahr oder Sommer dieses Jahres in den Studios von Paris beginnen werden, obwohl auch andere Drehorte in Betracht gezogen werden, darunter London.

Wenn Staffel 3 von Emily in Paris ankommt, wird sie auf Netflix erscheinen, also müssen Sie sicherstellen, dass Sie dieses Abonnement bereit haben.

Netflix löscht normalerweise alle Folgen auf einmal, sodass Sie die gesamte Serie auf einmal ansehen können, anstatt jede Woche auf eine neue Folge warten zu müssen.

Was ist das beste Streaming-Gerät für Ihren Fernseher? Unsere Top-Empfehlung ist der Amazon Fire TV Stick 4K Max . Ebenfalls hervorragend sind der Google Chromecast mit Google TV , der Roku Express 4K , der Apple TV 4K und der Amazon Fire TV Stick .

Es gibt 10 Episoden in Emily in Paris Staffel 1 und Staffel 2, also wird Staffel 3 wahrscheinlich auch mindestens zehn Episoden bieten. Bestätigt ist aber noch nichts.

Viele der Lieblingsfiguren werden voraussichtlich in Staffel drei zurückkehren, darunter natürlich auch Emily Cooper (Lily Collins). Gabriel (Lucas Bravo), Mindy (Ashley Park), Camille (Camille Razat), Sylvie (Philippine Leroy-Beaulieu), Julien (Samuel Arnold) und Luc (Bruno Gouery) werden ebenfalls erwartet.

Es ist noch nicht klar, ob Alfie (Lucien Laviscount) bleiben wird, da dies von der zukünftigen Beziehung zwischen ihm und Emily abhängt, während Emilys Chicago-Chefin Madeline (Kate Walsh) vorerst ebenfalls unklar ist, da sie am Ende der Staffel hochschwanger war 2.

Da Staffel 2 mit einem Cliffhanger endet, nachdem Emily Sylvie angerufen hat, um ihr zu sagen, ob sie in Paris bleibt oder nicht, wird Staffel 3 uns natürlich wahrscheinlich eine Antwort darauf geben.

Es gab auch Gerüchte über andere Orte, darunter Berlin und London, daher wäre es nicht allzu überraschend, wenn Staffel 3 in Paris fortgesetzt würde, aber auch an anderen Orten anknüpfen würde. Wir erwarten jedoch viel mehr Komplikationen in Bezug auf Emilys Liebesleben.

Emily in Paris Staffel 1 und 2 sind auf Netflix verfügbar. Sie können alle 20 Folgen in Erwartung der nächsten Staffel so oft ansehen, wie Sie möchten.

Ja! Netflix bestätigte, dass Emily in Paris im Januar 2022 für eine dritte und vierte Staffel verlängert wurde, also gibt es noch viel mehr von Emily und ihrem fabelhaften Stil und komplizierten Liebesleben, auf das man sich freuen kann.

Schreiben von Britta O'Boyle.