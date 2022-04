Selling Sunset Staffel 5: Erscheinungsdatum und Anschauen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Wenn Sie es lieben, von Häusern zu träumen, die Sie sich nicht leisten können, und das dramatische und glamouröse Leben schöner Frauen zu beobachten, dann gibt es kaum eine bessere Serie als "Selling Sunset" von Netflix, in die Sie sich vertiefen können.

Das Ende der vierten Staffel gab uns einen Vorgeschmack auf das, was wir von der fünften Staffel erwarten können - hallo Jason und Chrishelle - es sieht also so aus, als könnte die nächste Staffel die unterhaltsamste von allen werden.

Hier finden Sie alles, was Sie über Selling Sunset Staffel 5 wissen müssen, einschließlich des Erscheinungstermins und der Anzeigeliste.

Netflix bestätigte eine Staffel 5 von Selling Sunset im März 2021.

Nachdem die Produktion im November 2021 begann, hat die Streaming-Plattform nun bestätigt, dass Staffel 5 am 22. April 2022 auf die Bildschirme kommen wird.

Drama! Drama! Drama!



Selling Sunset kehrt endlich zurück mit der Premiere von Staffel 5 am 22. April pic.twitter.com/6g4iCNnw0w- Netflix (@netflix) March 22, 2022

Wenn Selling Sunset Staffel 5 am 22. April 2022 erscheint, wird sie auf Netflix zu sehen sein. Halten Sie also Ihr Abonnement bereit für all das Drama, das sich zweifellos auf Ihren Bildschirmen entfalten wird, und schnappen Sie sich das Popcorn für eine hoffentlich weitere Hündchenparty.

Die Staffeln eins, zwei und drei von Selling Sunset hatten alle acht Episoden, während Staffel vier 10 Episoden hatte.

Mit der Umstellung auf 10 Episoden in der letzten Staffel ist zu erwarten, dass auch die fünfte Staffel 10 Episoden haben wird, auch wenn dies noch nicht bestätigt ist.

Am Ende der vierten Staffel erschien ein Teaser, der uns einen Einblick in einige der Dinge gab, die wir von Staffel 5 erwarten können. Da Jason und Chrishelle in dem Teaser ihre Beziehung enthüllten, vermuten wir, dass sich die nächste Staffel auf sie konzentrieren wird.

Möglicherweise wird es auch um ihre Trennung gehen, denn leider gab Chrishelle im Dezember 2021 in den sozialen Medien bekannt, dass sie nicht mehr zusammen sind, aber weiterhin beste Freunde bleiben.

Der Teaser deutete auch einen Bürourlaub in Italien und Griechenland an, der zweifellos genauso viel Drama mit sich bringen wird, wie wenn sie in LA sind.

Außerdem erwarten wir die üblichen Neuigkeiten über die Mädchen und ihre Partner, z. B. wie Christine mit der Mutterschaft zurechtkommt und ob Mary und Romain sich auf den Kauf einer Immobilie geeinigt haben.

Wahrscheinlich wird sich die Besetzung von Selling Sunset Staffel 5 nicht allzu sehr von der Besetzung in Staffel 4 unterscheiden. Mary Fitzgerald, Chrishelle Stause, Christine Quinn, Vanessa Villela, Emma Hernan, Amanza Smith, Heather Young, Davina Potratz und Maya Vander werden voraussichtlich alle wieder dabei sein.

Es könnte sein, dass Jason Oppenheim etwas weniger zu sehen sein wird, da er ein neues Büro in Orange County eröffnet, aber wir können uns vorstellen, dass er und Brett immer noch auftauchen werden, neben anderen, einschließlich Partnern. Außerdem gibt es eine neue Agentin namens Chelsea Lazkani, die sich der Gruppe anschließt.

Die Staffeln 1, 2, 3 und 4 von Selling Sunset sind alle auf Netflix verfügbar, sodass Sie die luxuriösen Häuser und das Drama nach Herzenslust streamen können.

Es gibt auch eine Spin-Off-Serie namens Selling Tampa, die auf der Plattform gestreamt werden kann, und obwohl es noch keine Informationen dazu gibt, sieht es so aus, als ob es auch eine Selling The OC geben wird.

Es ist noch nicht bestätigt, ob es eine 6. Staffel von Selling Sunset geben wird, aber es würde uns nicht überraschen, wenn es so wäre.

Schreiben von Britta O'Boyle.