Cobra Kai Staffel 4 Erscheinungsdatum, Besetzung, wie man zuschaut und wie man aufholt

(Pocket-lint) - Von allen Netflix-Programmen sticht Cobra Kai heraus. Wieso den? Da es sich nicht um ein Remake oder eine Nacherzählung einer bestehenden Geschichte handelt, ist es eine Fortsetzung der klassischen Karate-Kid-Filme der 1980er Jahre.

30 Jahre später greift Cobra Kai die Geschichte wieder auf und Ralph Macchio und William Zabka spielen ihre Rollen als Daniel LaRusso und Johnny Lawrence wieder die Mischung, die andere Shows nicht ganz erreichen können.

Staffel 4 von Cobra Kai wird ab dem 31. Dezember auf Netflix gezeigt und wir erwarten, dass sie zehn Folgen haben wird. Wir erwarten, dass alle Folgen am selben Tag landen, aber das ist nicht bestätigt.

Staffel 5 wurde ebenfalls bestätigt und wird in Zukunft zu Netflix kommen – wir vermuten Ende 2022.

Der Trailer zu Staffel 4 wurde im September veröffentlicht und zeigt die Fortsetzung der Geschichte aus Staffel 3.

Für diejenigen, die sich nicht erinnern, die Hassliebe zwischen Daniel und Johnny geht weiter, aber in Staffel 4 sind sie vereint gegen John Kreese (Martin Kove), mit dem All-Valley-Turnier am Horizont und Terry Silver (Thomas Ian Griffith) zurück zum Cobra Kai Dojo, um wieder bei Kreese zu stehen.

Robby (Tanner Buchanan) ist fest dem Cobra Kai-Dojo verpflichtet, während sich die Dojos Miyagi-do und Eagle Fang zusammenschließen, um gegeneinander anzutreten.

Alle drei Staffeln von Cobra Kai können auf Netflix gestreamt werden, also könnte es nicht einfacher sein, Cobra Kai einzuholen.

Aber das ist nicht der Anfang der Geschichte und um die beste Wertschätzung für das zu bekommen, was Cobra Kai tut, müssen Sie zum Originalfilm von 1984 zurückkehren und von vorne beginnen. Das Anschauen des Originals von The Karate Kid wird Ihnen in der Tat eine größere Wertschätzung für die wiederbelebten Charaktere vermitteln und allen Rückblenden einen Kontext geben.

Daniel LaRusso (Ralph Macchio) zieht nach Reseda, Kalifornien. Das neue Kind findet neue Freunde, zieht dabei aber die ungewollte Aufmerksamkeit von Johnny Lawrence auf sich. Nachdem er zusammengeschlagen wurde, wendet sich LaRusso an Herrn Miyagi um Hilfe, was in einem Duell bei den All-Valley-Karate-Meisterschaften gipfelt. Dieser Film bietet den Kontext für die Hauptfiguren von Cobra Kai mit einem ähnlichen Handlungsbogen.

Der zweite Teil folgt der Vertiefung der Beziehung zwischen LaRusso und Miyagi, als das Paar nach Japan zurückkehrt, da Herr Miyagis Vater im Sterben liegt. Wir erfahren mehr über Miyagis Geschichte und stellen Kumiko vor, die LaRussos Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein Großteil dieses Films spiegelt sich in der dritten Staffel von Cobra Kai wider, daher ist er einen Blick wert.

Im dritten Film besucht Kreese seinen alten vietnamesischen Kameraden Terry Silver, der das Cobra Kai Dojo übernimmt und Rache an LaRusso und Mr Miyagi verspricht. Die Handlung dreht sich um und führt Danial LaRusso zurück in das All-Valley-Turnier, nachdem er seine Beziehung zu Mr Miyagi zerbrochen und repariert hat. Dieser Film bietet einen Kontext für die vierte Staffel von Cobra Kai.