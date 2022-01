Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Squid Game wurde nach seinem Start im September 2021 zu einer der meistdiskutierten Shows von Netflix, was eigentlich nicht überraschend ist, da es eine emotionale Achterbahnfahrt ist, die Sie fast sofort fesselt.

Dies führte dazu, dass Staffel 1 mit erstaunlichen 111 Millionen Aufrufen in nur wenigen Monaten zur meistgesehenen Show beim Start in der Geschichte des Streaming-Dienstes wurde.

Das Gespräch wendet sich also natürlich der zweiten Staffel zu, und mit einem ziemlich offenen Ende und einer beispiellosen Nachfrage können Sie beruhigt sein, dass es auf dem Weg sein wird.

Hier ist alles, was Sie darüber wissen müssen.

Ted Sarandos, Co-CEO und Chief Content Officer von Netflix, bestätigte, dass eine zweite Staffel von Squid Game stattfinden wird. Die Bestätigung – die während der Gewinnaufforderung des Streaming-Dienstes für das vierte Quartal am 20. Januar 2022 erfolgte – folgt dem Schöpfer, Autor und Regisseur von Squid Game, Hwang Dong-hyuk, der Associated Press am 9. November 2021 mitgeteilt hatte, dass dies definitiv in Sicht sei.

„Es wird tatsächlich eine zweite Staffel geben“, sagte er in einem kurzen Interview. "Es ist gerade in meinem Kopf. Ich bin gerade im Planungsprozess."

COMEBACK SQUID: Hwang Dong-hyuk, der Regisseur, Schöpfer und Autor von #SquidGame, sagt, dass die Show mit mehr Gi-hun-Abenteuern zurückkehren wird. pic.twitter.com/uqC1DIdZqy – AP Entertainment (@APEntertainment) 9. November 2021

Da es sich noch in der Planungsphase befindet und noch nicht einmal geschrieben wurde, kann es leider eine Weile dauern, bis die Dreharbeiten zu Squid Game 2 beginnen.

Es ist daher unwahrscheinlich, dass es 2022 auf die Bildschirme kommt. 2023 halten wir für wahrscheinlicher.

Wenn Staffel 2 von Squid Game erscheint, wird es zweifellos Netflix geben.

Die erste Staffel von Squid Game hatte neun Folgen und sechs "Spiele" innerhalb dieser neun Folgen. Wir erwarten für die nächste Saison eine ähnliche Menge.

ACHTUNG: SPOILER VORAUS!

Obwohl das Ende der ersten Staffel sicherlich Platz für eine Fortsetzung gemacht hat, ist derzeit nicht klar, worauf sich eine zweite Staffel konzentrieren würde. Wir würden erwarten, dass die Hauptfigur – Spieler 456 – zurückkehrt, da er nicht in das Flugzeug gestiegen ist, um seine Tochter zu sehen, und wir würden auch erwarten, dass er versucht, diejenigen zu erledigen, die das Spiel leiten.

Natürlich starb der alte Mann – Spieler 001 – der sich als Schöpfer des Spiels herausstellte, in der letzten Folge von Staffel 1, und angesichts der Tatsache, dass die Hauptfigur das Preisgeld gewann, nachdem viele der anderen Charaktere in den Spielen gestorben waren, gibt es viel Platz für neue Besetzungsmitglieder.

Ob die Spiele der gleichen Struktur folgen werden – sechs Spiele und Hunderte von Teilnehmern – oder ob Hwang Dong-hyuk einen anderen Weg einschlagen wird, ist noch nicht bekannt. Spannend aber.

Dong-hyuk sagte gegenüber Radio Times : „Mir ist klar, dass es große Erwartungen an die zweite Staffel gibt. Es ist nicht so, dass ich überhaupt nicht an die zweite Staffel gedacht hätte, und ich habe auch einen groben Rahmen dafür. Aber ich frage mich immer wieder, ob Ich kann es besser machen als die erste Staffel. Ich möchte nicht, dass die Leute von der neuen Staffel enttäuscht werden.“

Er sagte auch über die Ideen, die online um eine zweite Staffel herum kursierten: „Wenn ich jemals eine zweite Staffel mache, werde ich versuchen, diese vielen Ideen nachzuschlagen, und wenn es gute gibt, kann ich sie natürlich in die Geschichte einbringen.“

Wenn Sie die erste Staffel von Squid Game nachholen und Ihr Gedächtnis auffrischen möchten, was passiert ist, oder wenn Sie es komplett noch einmal ansehen möchten, ist alles auf Netflix.

Wie Bridgerton wird Squid Game zweifellos für viele Monate – sogar Jahre – verfügbar bleiben.

