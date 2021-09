Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Tick Tack, das Warten auf die Premiere der vierten Staffel von Stranger Things läuft. Aber wie der neueste Trailer zu "The Creel House" verrät, wird uns dieses Warten bis 2022 führen – und ein konkretes Sendedatum wurde von Netflix noch nicht geschrieben.

Der Trailer von Ende September 2021 – von dem angenommen wird, dass er der dritte von vier Teasern vor der Ankunft der Show ist – enthüllt jedoch interessante neue Hintergrundgeschichten und Einstellungen für die kommende Show. Sie können es unten sehen.

Wie in unserem Stranger Things S4-Hauptfeature beschrieben - das Sie hier lesen und alle Trailer der Reihe nach ansehen können - wird die vierte Staffel voraussichtlich nicht in Hawkins stattfinden, der verschlafenen Stadt, in der das Original hauptsächlich spielt, sondern eine Aufteilung zwischen Russland (nach dem Verschwinden von Jim Hopper) und ein zweiter außerhalb der Stadt gelegener US-Standort.

Der neue Trailer zeigt diese Kulisse: Im Creel-Haus spielt der Newcomer Victor Creel – der von Robert Englund gespielt wird, dem berühmten Horrorschauspieler, der zuvor Freddy Krueger in Nightmare on Elm Street spielte – seine Hintergrundgeschichte aus den 1950er Jahren und ermordete anscheinend seine beiden Töchter, bevor sie in einer psychiatrischen Anstalt inhaftiert wurden.

Welche Bedeutung hat das Creel-Haus? Nun, hier tauchen unsere Lieblingsdarsteller – Eleven, Mike, Will, Dustin, Lucas und andere – auf und hier beginnt das Wechselspiel zwischen The Upside Down, der Vergangenheit des Hauses und der Gegenwart. Was werden wir lernen und wohin wird die Einführung der Creel-Familie die Richtung der Show ändern? Wir müssen bis 2022 warten, um es herauszufinden...