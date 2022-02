„Du" Staffel 4: Alles, was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Psychothriller „You“ kehrte am 15. Oktober 2021 nach fast zwei Jahren für eine dritte Staffel zurück. Joe Goldberg lebte mit Love und seinem Kind Henry Forty in einem Vorstadthaus.

Wenn Sie denken, dass Joe sich von seinen alten obsessiven Wegen geändert hat, denken Sie noch einmal darüber nach, denn die dritte Staffel war vollgepackt mit so vielen Drehungen und Wendungen, dass es genug war, um Ihnen ein Schleudertrauma zu geben. Jetzt ist Staffel 3 vorbei – für einige Charaktere mehr als für andere – was kommt als nächstes?

Hier ist alles, was Sie über die vierte Staffel von „You“ wissen müssen, einschließlich, wie Sie sie nach der Veröffentlichung ansehen, wie Sie sich über frühere Staffeln informieren und was Sie von der vierten Folge erwarten können.

Netflix hat am 15. Oktober 2021 die dritte Staffel von „You“ veröffentlicht. Das war fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel, sodass die Fans eine Weile warten mussten.

Während Netflix die 4. Staffel von You bestätigt hat, gibt es noch kein offizielles Veröffentlichungsdatum. Wir erwarten, dass es in der zweiten Hälfte des Jahres 2022 zu sehen ist, obwohl es natürlich 2023 sein könnte, wenn die Lücke zwischen Staffel 2 und Staffel 3 etwas ist.

„You“ ist ein Netflix-Original, was bedeutet, dass Sie ein Netflix-Abonnement benötigen, wenn Sie Staffeln von „You“ sehen möchten. Das wird zweifellos Staffel 4 beinhalten, wenn sie veröffentlicht wird.

Wie bei Netflix üblich, werden alle Folgen auf einmal veröffentlicht, sodass es sich nicht um eine wöchentliche Angelegenheit handelt. Die gesamte Staffel 3 ist jetzt verfügbar, aber Staffel 4 ist natürlich noch nicht draußen.

Es gibt 10 Folgen von „You“ Staffel 1, 2 und 3. Es ist daher wahrscheinlich, dass Staffel 4 auch 10 Folgen sehen wird, obwohl noch nichts bestätigt ist.

Noch nicht. Es ist ein bisschen früh für einen Trailer zu Staffel 4, zumal Staffel 3 noch nicht so lange her ist.

Netflix veröffentlichte Ende August 2021 den ersten Trailer, in dem das Datum der dritten Staffel angekündigt wurde. Ein zweiter offizieller Trailer wurde Mitte September 2021 veröffentlicht und verriet etwas mehr darüber, was zu erwarten ist. Wir erwarten daher keine Trailer zu Staffel 4 bis ein paar Monate vor der Veröffentlichung von Staffel 4.

ACHTUNG: Spoiler für Staffel 3 .

In Staffel 3 von „You“ drehte sich Joe Goldberg (Penn Badgely) neben Love Quinn (Victoria Pedretti) um die Vaterschaft.

Wir wissen vom Ende der dritten Staffel, dass Joe lebt, um einen weiteren Tag zu verfolgen, und diesmal scheinbar in Paris, auf der Suche nach Marienne, die von Love verschont blieb, dank der Tatsache, dass sie eine Tochter hatte.

Man könnte annehmen, dass Love Quinn tot ist – angesichts der Tatsache, dass Joe sie und das Haus am Ende von Staffel 3 in die Luft gesprengt hat – obwohl es nicht das erste Mal wäre, dass ein Ex von den Toten in You zurückkehrt, wenn sie in Staffel 4 wieder auftaucht .

Es sei auch daran erinnert, dass Joe seinen Sohn Henry am Ende der dritten Staffel verlassen hat, also besteht die Möglichkeit, dass er irgendwann zu Madra Linda zurückkehrt. Es gibt auch Spekulationen, dass Marienne in den letzten Szenen von Staffel 3 hinter Joe auf einem Moped saß, was darauf hindeutet, dass sie in Staffel 4 auftreten würde.

Netflix hat vorerst nur bestätigt, dass Lukas Gage in der vierten Staffel als Charakter namens Adam auftreten wird. Adam wird beschrieben als „der warmherzige, lustige und hartnäckige Sohn einer wohlhabenden Familie, der berühmt dafür ist, ihre Standards nicht zu erfüllen. Aber das Einzige, was er von seinen Eltern gelernt hat, ist, alles zu tun, um zu bekommen, was Sie wollen ."

Lukas Gage kommt für Sie.



In @YouNetflix Staffel 4 spielt Gage Adam, den warmherzigen, lustigen und feierfreudigen Sohn einer wohlhabenden Familie, der dafür bekannt ist, dass er ihre Standards nicht erfüllt. Aber das Einzige, was er von seinen Eltern gelernt hat, ist, alles zu tun, um zu bekommen, was man will. pic.twitter.com/Hr9tQnmk2r – Netflix (@netflix) 17. Februar 2022

Wenn Sie die Staffeln eins, zwei und drei von „You“ nachholen möchten, finden Sie alle 30 Folgen auf Netflix.

Jede Folge ist etwa 45 Minuten lang.

Netflix hat eine fünfte Staffel von „You“ noch nicht bestätigt, aber es wurde auch nicht ausgeschlossen.

Bevor Staffel 4 angekündigt wurde, sagte Executive Producer Sera Gamble gegenüber The Hollywood Reporter : „Ich habe überhaupt keine Angst zu sagen, dass wir Joe definitiv noch einige weitere Staffeln folgen könnten.“

Schreiben von Britta O'Boyle.