Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Der Psychothriller „You“ kehrt nach fast zwei Jahren für eine dritte Staffel zurück. Joe Goldberg lebt mit Love - die mit seinem Kind schwanger ist - in einem Vorstadthaus. Wenn Sie denken, dass das bedeutet, dass Joe sich von seiner alten obsessiven Art geändert hat, denken Sie noch einmal darüber nach.

Hier finden Sie alles, was Sie über die dritte Staffel von „You“ wissen müssen, einschließlich der Veröffentlichung, wie Sie sie sehen, wie Sie frühere Staffeln nachholen können und was Sie von der dritten Folge erwarten können.

Netflix hat bestätigt, dass die dritte Staffel von "You" am 15. Oktober 2021 veröffentlicht wird. Das sind fast zwei Jahre nach der Veröffentlichung der zweiten Staffel, also haben die Fans eine Weile gewartet.

„You“ ist ein Netflix-Original, was bedeutet, dass Sie ein Netflix-Abonnement benötigen, wenn Sie die neueste Staffel von „You“ sehen möchten, wenn sie veröffentlicht wird.

Es ist noch nicht klar, ob Netflix alle Folgen auf einmal fallen lässt oder ob es eine wöchentliche Angelegenheit wird.

Netflix bestätigte, dass es 10 Folgen der dritten Staffel von „You“ geben wird, die mit der ersten und zweiten Staffel identisch ist, die beide jeweils 10 Folgen hatten.

Jawohl. Netflix hat Ende August den offiziellen Trailer zur dritten Staffel von „You“ veröffentlicht. Sie können es unten sehen.

In der dritten Staffel von "You" wird Joe Goldberg (Penn Badgely) neben Love Quinn (Victoria Pedretti) die Vaterschaft navigieren.

Wir wissen vom Ende der zweiten Staffel, dass die gefährlichen beiden in die Vororte ziehen, wobei Love schwanger ist und Joe sich für den Nachbarn von nebenan interessiert, was zeigt, dass er sich in der Vorstadt und außerhalb seiner Komfortzone nicht verändert hat.

Der Trailer konzentriert sich auf das kommende Baby, wobei Joe erzählt und diskutiert, wie er ihn nennen soll. Da am Ende der zweiten Staffel gezeigt wird, dass Love genauso gefährlich und besessen ist wie Joe, wenn nicht sogar noch mehr, sind wir sicher, dass die dritte Staffel definitiv nicht ohne ihre dunklen Wendungen sein wird.

Scott Speedman ist Teil der dritten Staffel von YOU!



Er wird Matthew spielen, einen erfolgreichen CEO, Ehemann und unkommunikativen Vater. Er ist zurückhaltend, mysteriös und neigt dazu, sich zurückzuziehen ... all dies verbirgt eine tiefe Emotion unter pic.twitter.com/EYp7Xfg65u — Netflix-Warteschlange (@netflixqueue) 21. Oktober 2020

Eine Liste einiger Darsteller wurde für die neue Staffel bestätigt, darunter Scott Speedman als Matthew, der als "ein erfolgreicher CEO, Ehemann und unkommunikativer Vater" beschrieben wird. Er ist zurückhaltend, mysteriös und neigt dazu, sich zurückzuziehen ... alle unter denen sich eine tiefe Emotion verbirgt."

Travis Van Winkle wird eine Figur namens Cary spielen, die Joe in seinen engeren Kreis einladen soll, während Shalita Grant eine "Mutter-Influencerin" namens Sherry spielen wird, die eigentlich ein gemeines Mädchen ist, das nur vorgibt, Love in ihrem sozialen Kreis willkommen zu heißen .

Frisches Blut gesellt sich zu Staffel 3:



Shalita Grant wird Sherry spielen, eine "Mom-Influencerin", die bodenständig erscheint, aber eigentlich ein gemeines Mädchen ist, das nur vorgibt, Love in ihrem sozialen Umfeld willkommen zu heißen.



Travis VanWinkle wird den wohlhabenden Cary spielen, der Joe in seinen engeren Kreis einlädt pic.twitter.com/Js70prlmZv — Netflix-Warteschlange (@netflixqueue) 15. Oktober 2020

Wenn Sie die Staffeln eins und zwei von You nachholen möchten, finden Sie alle 20 Folgen auf Netflix.

Jede Episode ist etwa 45 Minuten lang, sodass Sie noch genügend Zeit haben, Ihr Gedächtnis aufzufrischen – oder die Serie von Grund auf neu zu beginnen – bevor die dritte Staffel ausfällt.

Netflix hat noch keine vierte Staffel von "You" bestätigt, aber auch nicht ausgeschlossen.

Die ausführende Produzentin Sera Gamble sagte zuvor gegenüber The Hollywood Reporter : "Ich habe keine Angst zu sagen, dass wir Joe definitiv noch einige weitere Staffeln folgen könnten."