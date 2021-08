Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Ofcom hat Untersuchungen zu den Sehgewohnheiten der Briten im Jahr 2020 und der anhaltenden Pandemie veröffentlicht. Eine der wichtigsten Erkenntnisse ist, dass jetzt mehr Menschen in Großbritannien Netflix abonnieren als Pay-TV – Sky, BT und Virgin Media zusammen.

Mehr als die Hälfte der britischen Haushalte abonniert jetzt Netflix (52 Prozent), was die 48 Prozent der Haushalte mit Pay-TV übertrifft.

Streaming-Dienste haben im Allgemeinen von Sperren profitiert und bleiben zu Hause. Inzwischen gibt es in Großbritannien mehr als 30 Millionen Abonnenten eines Streaming-Dienstes. Dazu gehören Netflix, aber auch Amazon Prime Video , Disney+ , Now und einige andere.

Auch im Jahr 2020 wurden TV- und Online-Videos angehoben. Die durchschnittliche Person im Land verbrachte fünf Stunden und 40 Minuten pro Tag damit, entweder Fernsehsendungen, einen Streaming-Dienst oder Online-Videos wie YouTube zu sehen.

Natürlich gibt es eine Aufteilung zwischen Altersgruppen, bei denen das dominierende Anzeigeformat der Wahl ist. 16-34-Jährige sahen sich beispielsweise eher Inhalte auf YouTube als Live-TV an.

„TV und Online-Videos haben sich als wichtiges Gegenmittel gegen das Lockdown-Leben erwiesen, da die Menschen letztes Jahr ein Drittel ihrer wachen Stunden für Nachrichten und Unterhaltung an Bildschirmen verbrachten“, sagte Yih-Choung Teh, Group Director of Strategy and Research bei Ofcom.

„Die Pandemie hat zweifellos das Ansehen von Streaming-Diensten beschleunigt, wobei sich jetzt drei von fünf britischen Haushalten angemeldet haben. Aber da sich das Abonnentenwachstum bis 2021 verlangsamt und die Sperrbeschränkungen nachlassen, besteht die Herausforderung für Netflix, Amazon und Disney darin, sicherzustellen, eine gesunde Pipeline an Inhalten und halten Sie die Kunden angemeldet."