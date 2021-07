Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix hat angekündigt, dass die zweite Staffel von The Witcher kurz vor Weihnachten auf seiner Streaming-Plattform erscheinen wird , und hat auch den ersten Trailer für die neue Staffel veröffentlicht.

Die Show soll am 17. Dezember 2021 zurückkehren. Netflix gab die Neuigkeiten während einer Eröffnungsveranstaltung der WitcherCon bekannt. Es lieferte auch den ersten Blick in voller Länge auf die kommende Saison, die Sie oben sehen können. Soweit wir das beurteilen können, knüpft die zweite Staffel dort an, wo die erste Staffel endete, als Geralt von Rivia (Henry Cavill) auf die im Exil lebende Prinzessin Cirill traf. Das Duo geht nach Kaer Morhen - der Bergfestung, in der Geralt trainiert hat - damit Ciri auch ein Hexer werden kann. Es sieht nicht einfach aus, um es gelinde auszudrücken.

Das ist alles Leute – die #WitcherCon ist vorbei! Danke an alle, dass ihr dem Witcher-Universum beigetreten und mit uns gefeiert habt



Und wenn Sie einige Teile des Streams verpasst haben, können Sie ihn sich auf YouTube noch einmal ansehen:



1. Stream: https://t.co/Ny2iZcgsdL

2. Stream: https://t.co/PhTPplGoEa pic.twitter.com/YGi8PZupIn — The Witcher (@witchergame) 10. Juli 2021

Zusätzlich zu Trailer und Datum neckte Netflix eine Featurette hinter den Kulissen mit Anya Chalotra und Freya Allan (die Yennefer bzw. Ciri spielen) sowie Jaskiers neue kastanienbraune Garderobe und vage Episodentitel für die zweite Staffel. Cavill sagte sogar, dass die nächste Staffel einen neuen Song von Jaskier haben wird.

Stell dich deinen Ängsten. Nightmare of the Wolf feiert am 23. August Premiere. #WitcherCon pic.twitter.com/qDRdxMRHfD — The Witcher (@witchernetflix) 9. Juli 2021

Ebenfalls angekündigt wurde ein Veröffentlichungsdatum für einen animierten Prequel-Film, The Witcher: Nightmare of the Wolf, der am 23. August 2021 auf Netflix erscheinen wird. Schließlich hat CD Projekt Red auf der WitcherCon ein Update der nächsten Generation für PS5 und Xbox Series X für The Witcher 3 : Wild Hunt, das später in diesem Jahr mit DLC basierend auf der Netflix-Show kostenlos erscheinen wird.

The Witcher 3: Wild Hunt Next-Gen-Update erscheint dieses Jahr für PS5, Xbox Series X/S und PC! Hier ist ein kleiner Vorgeschmack auf unser aktualisiertes Cover.



Spoiler-Alarm: Wir haben auch einige kostenlose DLCs vorbereitet, die von @witchernetflix inspiriert wurden



Weitere Informationen folgen in Kürze! pic.twitter.com/Hs7LwWzUAt — The Witcher (@witchergame) 9. Juli 2021