Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix ist nur noch wenige Tage von der Veröffentlichung der zweiten Staffel von The Witcher entfernt. Die erste Staffel war ein Riesenerfolg für den Streaming-Dienst und füllte eine Marktlücke, die Game of Thrones offen gelassen hatte.

Seine Storylines für Erwachsene und seine wirbelnde Action haben viele neue Fans angezogen, neben den Legionen, die dank der erfolgreichen CD Projekt Red-Spiele bereits gut an Bord sind. Diese Fans können sich auf viel freuen, da positive frühe Kritiken für die zweite Staffel begonnen haben.

Jetzt, da die Veröffentlichung der zweiten Staffel vor der Tür steht, haben wir alles zusammengetragen, was Sie wissen müssen.

Die zweite Staffel von The Witcher wird am 17. Dezember 2021 um 12 Uhr PT auf Netflix debütieren. Netflix gab das Datum während der ersten WitcherCon bekannt .

Soweit wir das beurteilen können, knüpft die zweite Staffel dort an, wo die erste Staffel endete, als Geralt von Rivia (Henry Cavill) die im Exil lebende Prinzessin Cirilla traf. Das Duo geht nach Kaer Morhen - der Bergfestung, in der Geralt trainiert hat - damit Ciri auch ein Hexer werden kann. Aber es sieht nicht einfach aus.

Für diejenigen, die die Bücher gelesen oder die Spiele gespielt haben, ist die Geschichte eine bekannte Größe, aber wir wissen nicht, wie eng Netflix sich an den etablierten Kanon halten wird. Dennoch sieht es so aus, als würde diese Saison mehr davon bieten, da das Imperium in Nilfgaard versucht, Ciri um jeden Preis zurückzubekommen. Natürlich gibt es auch das sich abzeichnende große Übel der Witcher-Geschichte, The Wild Hunt, eine Gruppe geisterhafter Geister, deren Erscheinen den Untergang vorwegnimmt.

In den Büchern und Videospielen hat die Wilde Jagd Ciri im Visier, aber sie müssen durch Geralt gehen, um sie zu bekommen.

Lauren Schmidt Hissrich ist die Schöpferin und Showrunnerin von The Witcher. Ausführender Produzent ist Schmidt Hissrich. Tomek Baginski, Jason F. Brown, Sean Daniel, Mike Ostrowski, Steve Gaub und Jarosław Sawko sind ebenfalls ausführende Produzenten.

Neben Henry Cavills Geralt of Rivia hat die zweite Staffel eine riesige Besetzung. Hier ist die Liste der bisher bekannten Charaktere:

Henry Cavill spielt Geralt von Riva

Freya Allan spielt Prinzessin Cirilla, alias Ciri

Anya Chalotra spielt Yennefer von Vengerberg

Joey Batey spielt Jaskier

MyAnna Buring spielt Tissaia de Vries

Eamon Farren spielt Cahir

Mimi M. Khayisa spielt Fringilla Vigo

Anna Shaffer spielt Triss Merigold

Mahesh Jadu spielt Vilgefortz

Royce Pierreson spielt Istredd

Kim Bodnia spielt Vesemir

Tom Canton spielt Filavandre

Mecia Simson spielt Francesca Findabair

Wilson Mbomio spielt Dara

Basil Eidenbenz spielt Eskel

Paul Bullion spielt Lambert

Yasen Atour spielt Coen

Kristofer Hivju spielt Nivellen

Agnes Born spielt Vereena

Terence Maynard spielt Artorius Vigo

Lars Mikkelsen spielt Stregobor

Shaun Dooley spielt König Foltest von Temerien

Graham McTavish spielt Sigismund Dijkstra

Chris Fulton spielt Rience

Aisha Fabienne Ross spielt Lydia

Simon Callow spielt Codringher

Liz Carr spielt Fenn

Adjoa Andoh spielt Nenneke

Nachfolgend finden Sie eine Auswahl der interessantesten Trailer, Teaser und Blicke hinter die Kulissen der zweiten Staffel.

The Witcher Staffel 2 | Offizieller Trailer | Netflix

The Witcher: Staffel 2 Teaser-Trailer | Netflix

Weg zu Staffel 2 Trailer | Der Hexer

Staffel 2 First Look Clip: Nivellen | Der Hexer

Der Hexer | Staffel 2 Produktionsabschluss: Hinter den Kulissen | Netflix

Netflix setzt weiterhin auf den Erfolg von The Witcher. Es ist bereits grünes Licht für eine dritte Staffel der Show. Das bedeutet, dass wir uns (noch) keine Sorgen über das Risiko machen müssen, dass durch die Absage irgendwelche Handlungsstränge vorzeitig beendet werden. Es kommt auch eine Live-Action-Prequel-Serie namens The Witcher: Blood Origin.

Netflix gab auch überraschend bekannt, dass es an einer animierten Show im Witcher-Universum für Kinder arbeitet. Wenn das ein bisschen seltsam klingt, könnte es für alle Eltern eine Erleichterung sein, die es satt haben, ihren Kindern zu sagen, dass sie die Show selbst nicht sehen können.

