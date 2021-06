Lupin Teil 2: Erscheinungsdatum, Handlung und alles was du wissen musst

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Eines der großartigen Dinge am modernen Streaming ist, dass Sie Hit-Titel aus anderen Regionen finden – und Lupin ist der Sleeper-Hit, der Netflix im Sturm erobert.

Die Serie konzentriert sich auf Omar Sys Assane Diop und seine faszinierenden Abenteuer als Lupin – basierend auf Maurice Leblancs Gentleman-Dieb, der Spannung, Komödie und einige der gerissensten Täuschungen vereint, die Sie im Fernsehen sehen werden.

Zu sagen, dass Lupin höflich war, wäre eine Untertreibung, und vieles davon kommt von Sys Leistung. Die gute Nachricht ist, dass es eine zweite Staffel gibt, oder Teil 2, wie es heißt, sowie die Rede von Staffel 3.

Lupine Staffel 2 – oder Teil 2 – wird am 11. Juni 2021 auf Netflix erscheinen, sodass Sie einfach auf Play drücken und mit dem Anschauen beginnen können.

Ja, veröffentlicht im Mai, es gibt einen Trailer auf YouTube, unten eingebettet. Beachten Sie, dass dies der Trailer in englischer Sprache ist.

Lupine Teil 2 wird auf Netflix gestreamt. Sie benötigen ein Netflix-Abonnement, um es anzusehen.

Lupine Teil 1 ist auch auf Netflix, sodass Sie das streamen können, bevor Sie die neue Staffel sehen. Wenn Sie die erste Staffel nicht gesehen haben, müssen Sie dies tun, da die Geschichte durch die Episoden sequentiell verläuft und die erste Staffel die Handlung und die Charaktere für die zweite Staffel vorbereitet.

Eichhörnchen_widget_173066

Lupine ist ein französischsprachiger Titel. Wir denken, dass es am besten auf Französisch für den Original-Soundtrack angesehen wird, aber es ist auch auf Arabisch, Englisch, Hindi und Polnisch verfügbar, während Untertitel in Englisch, Arabisch, Polnisch oder traditionellem Chinesisch angeboten werden.

Nachdem uns Teil 1 mit einem Cliffhanger zurücklässt, ist Assane Diop mit seinem Alter Ego Arsène Lupin zurück, um sich zu rächen. Teil 2 wird fünf Folgen haben.

Der offizielle Tease zu Teil 2 lautet: „Das ist kein Spiel mehr. Assanes Rachefeldzug gegen Hubert Pellegrini hat seine Familie in Stücke gerissen. Mit dem Rücken zur Wand muss er sich nun einen neuen Plan ausdenken, auch wenn es bedeutet, sich selbst in Gefahr zu bringen."

Die offiziellen Trailer zeigen, wie Diop sich mit seinem besten Freund Benjamin trifft, und zeigen, dass Diop jetzt der meistgesuchte Mann in Frankreich ist, während die Action an einer Vielzahl von Schauplätzen stattfindet, wobei Paris ebenso ein Star der Show wie die Schauspieler ist.

Auf einer Teaser-Site hat Netflix einen großen Hinweis auf Teil 3 von Lupin abgegeben. Mit den Worten, die durch die Sprachen blättern, sagt uns assane-diop.com, dass Assane Diop immer einen Schritt voraus ist und dass Lupin für einen Teil 3 zurückkehren wird.

Das wurde von Omar Sy selbst bestätigt, es ist also ziemlich festgenagelt.

Auf ne peut rien vous cacher.

Lupine Party 3 ist bestätigt !



Wir können Ihnen nichts vorenthalten. Lupine Teil 3 ist bestätigt! — Omar Sy (@OmarSy) 11. Mai 2021

Was das Veröffentlichungsdatum von Teil 3 betrifft, das unbekannt ist, aber wenn die Daten zur Bestätigung von Teil 2 festgelegt werden, sehen wir auch kurz "22", vielleicht eine Anspielung auf Teil 3, der im Jahr 2022 erscheint, was wir erwarten würden.

An anderer Stelle, während die Charaktere die geheime Enthüllung durchblättern, gibt es auch eine "4", was möglicherweise darauf hindeutet, dass auch ein Teil 4 in Planung sein könnte.

Schreiben von Chris Hall.