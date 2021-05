Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Fremde Dinge passieren immer noch.

Die vierte Staffel von Netflix erfolgreicher Science-Fiction-Serie Stranger Things rückt näher an eine Veröffentlichung. Die dritte Staffel hinterließ einige hängende Fragen zur Zukunft der Serie, aber Netflix hat uns einige Hinweise auf die nächste Staffel in Form von Teaser-Trailern und Casting-Ankündigungen gegeben.

Während die Veröffentlichung eines zweiten Teaser-Trailers die Fans hoffen ließ, dass die vierte Staffel bald kommen könnte, sollten Sie diese Erwartungen lindern. Die Serie wurde noch Anfang April gedreht. In den vergangenen Staffeln dauerte die Postproduktion mehr als sechs Monate vor der Premiere der Show. Es wäre also sinnvoll, die nächste Staffel erst 2022 zu sehen. Finn Wolfhard, der Mike Wheeler in der Show porträtiert, sagte kürzlich die vierte Staffel wird hoffentlich im Jahr 2022 herauskommen.

Sie können die nächste Staffel von Stranger Things sehen oder alle älteren Staffeln über Netflix nachholen. Immerhin ist es ein Netflix-Original.

Hier ist alles, was wir bisher über die vierte Staffel wissen:

Am Ende der dritten Staffel opferte sich David Harbours Hopper, um das Portal zum Upside Down unter der Stadt Hawkins zu schließen, aber eine Post-Credit-Szene ließ die Hoffnung aufkommen, dass Hopper noch am Leben ist. Wir sehen ein Gefängnis in Russland, in dem sich eine unsichtbare Person befindet, die russische Wachen als "Amerikaner" bezeichnen, bevor sie einem Demogorgon einen anderen Gefangenen füttern. Alle hofften, dass der Amerikaner Hopper ist, der in die Upside Down-Dimension eingetreten ist, um nicht zu sterben.

Nun, wir haben herausgefunden, dass er der fragliche Amerikaner ist, dank eines Teaser-Trailers für die vierte Staffel, der "From Russia With Love" heißt. Wir können auch davon ausgehen, dass Hoppers Zeit als Gefangener in der nächsten Staffel eine wichtige Rolle spielen wird, dank der Besetzung einer russischen Wache und eines russischen Schmugglers für die neue Staffel.

Der jüngste Teaser für die vierte Staffel mit dem Titel "Eleven, are you Listening" neckte die Rückkehr eines der ersten Bösewichte der Serie: Dr. Martin Brenner von Mathew Modine. Er hat gesehen, wie er zu einer Gruppe von Kindern, die ihn Papa nennen, in den Regenbogenraum gegangen ist. Der Teaser scheint ein Rückblick auf Brenners Zeit zu sein, als er zusammen mit anderen begabten Kindern Elf in Gefangenschaft zog. Das letzte Mal, dass wir Brenner lebend gesehen haben, war, als er der ersten Staffel von Demogorgon gegenüberstand.

Diese Begegnung ließ uns annehmen, dass er tot ist. In der zweiten Staffel trifft sich Eleven mit Kali (Linnea Berthelsen) - einem weiteren Kind mit Kräften, das von Brenner in der Hawkins-Einrichtung festgehalten wurde -, das sich rächen will. Gemeinsam finden sie einen weiteren ehemaligen Mitarbeiter aus der Einrichtung, der feststellt, dass der Brenner lebt.

Die ersten drei Staffeln von Stranger Things wurden komplett in der fiktiven Stadt Hawkins, Indiana, gedreht, aber in der kommenden Staffel wird sich die Geschichte außerhalb der Kleinstadt erweitern. Wir wissen, dass ein Teil der vierten Staffel in Russland stattfinden wird - wo Hopper von russischen Streitkräften gehalten wird. Neue Casting-Informationen bestätigen auch die russische Situation: Tom Wlaschiha spielt eine russische Wache namens Dmitri und Nikola Duricko spielt einen Schmuggler namens Yuri.

Zusätzlich zum russischen Umfeld adoptierte Joyce Byers (Wynona Ryder) am Ende der dritten Staffel Eleven (Millie Bobby Brown) und zog mit ihrem Sohn Will (Noah Schnapp) aus Hawkins aus. Wir wissen immer noch nicht, wo, aber es bietet eine weitere Kulisse außerhalb von Hawkins, die angesichts des allerersten Teasers für die vierte Staffel, der 2019 veröffentlicht wurde, ein Thema für die Staffel zu sein scheint und die Worte "Wir sind nicht in Hawkins" enthielt mehr "auf dem Bildschirm angezeigt.

Stranger Things liebt es, den 80er-Jahren-Filmen zu huldigen, die es inspirieren, und das scheint es auch wieder zu tun - mit dem Casting von Robert Englund, der berühmt dafür war, in den Filmen The Nightmare on Elm Street als entstellter Serienmörder Freddy Krueger mitzuspielen. Englund wird in der vierten Staffel von Stranger Things einen weiteren Killer spielen. Er wird Victor Creel sein, ein Mann, der wegen eines gewaltsamen Mordes in den 1950er Jahren in einer Nervenheilanstalt eingesperrt ist.

Die ersten drei Staffeln von Stranger Things lagen ein Jahr auseinander. Die erste Staffel wurde 1983, die zweite Staffel 1984 und die dritte Staffel 1985 eingestellt. Danach wäre es sinnvoll, dass die vierte Staffel 1986 stattfinden würde, aber es würde uns nicht überraschen, wenn sie weiter nach vorne springen würde, um dies zu berücksichtigen Einige der Schauspieler - die zu Beginn der Serie Kinder waren - sind jetzt etwas älter. Erwarten Sie dennoch nicht, dass es zu weit voraus springt. Die nostalgische 80er-Jahre-Stimmung ist ein großer Teil des Erfolgs der Show.

In der vierten Staffel von Stranger Things werden Matt und Ross Duffer als Autoren und Regisseure zurückkehren. Das Paar ist für die letzten drei Staffeln von Stranger Things verantwortlich. Neben den Duffer-Brüdern werden voraussichtlich alle Hauptfiguren aus den ersten drei Staffeln von Stranger Things zurückkehren.

Millie Bobby Brown als Elf

Finn Wolfhard als Mike Wheeler

Noah Schnapp als Will Byer

Gaten Matarazzo als Dustin Henderson

Caleb McLuaghlin als Lucas Sinclair

Natalia Dyer als Nancy Wheeler

David Harbour als Jim Hopper

Sadie Sink als Max

Charlie Heaton als Jonathan Byer

Joe Keery als Steve Harrington

Winona Ryder als Joyce Byers

Maya Hawke als Robin Buckley

Brett Gelman als Murray

Netflix hat auch eine Reihe neuer Castings für die vierte Staffel veröffentlicht. Hier ein Überblick über die bisherigen:

Robert Englund als Victor Creel , ein Mann, der wegen Mordes in einer Nervenheilanstalt eingesperrt ist

, ein Mann, der wegen Mordes in einer Nervenheilanstalt eingesperrt ist Tom Wlaschiha als Dimitri , ein russischer Wachmann, der sich mit Hopper anfreundet

, ein russischer Wachmann, der sich mit Hopper anfreundet Nikola Djuricko als Yuri , ein russischer Schmuggler

, ein russischer Schmuggler Jamie Campbell Bower als Peter Ballard , Ordentlicher in einer Nervenheilanstalt

, Ordentlicher in einer Nervenheilanstalt Eduardo Franco als Argyle , ein Stoner und Pizzabote

, ein Stoner und Pizzabote Joseph Quinn als Eddie Munson, ein Metalhead, der auch Präsident von Hawkins Highs Dungeons and Dragons Club ist, der als Hellfire Club bekannt ist.

ein Metalhead, der auch Präsident von Hawkins Highs Dungeons and Dragons Club ist, der als Hellfire Club bekannt ist. Sherman Augustus als Oberstleutnant Sullivan , ein intelligenter Soldat

, ein intelligenter Soldat Mason Dye als Jason Carver , ein reicher und berühmter Athlet

Ein interessanter Hinweis zu den bisher veröffentlichten Teasern der vierten Staffel von Stranger Things ... Im Jahr 2019 veröffentlichte Netflix eine offizielle Ankündigung von Stranger Things 4, seitdem wurden jedoch zwei Teaser-Trailer veröffentlicht. Sie werden feststellen, dass die Beschreibung im YouTube-Link für den ersten Teaser, From Russia with Love, 001/004 in der Beschreibung für das Video enthält. Der zweite Teaser hat ebenfalls 002/004. Dies bedeutet, dass noch zwei weitere Anhänger kommen.

Schreiben von Maggie Tillman.