Mit der neuen Funktion "Play Something" von Netflix wird Ihr Fernseher gemischt

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Netflix hat eine neue Shuffle-Funktion eingeführt. Als "Play Something" bezeichnet, bedeutet dies, dass der Streaming-Dienst einige Inhalte für Sie auswählt, die Ihren Wünschen entsprechen. Dies ist so ziemlich eine Fortsetzung der bestehenden Technologie von Netflix, die "für Sie" zeigt, dass sie glaubt, in Ihrer Straße zu sein.

Wenn Ihnen das, was für Sie ausgewählt wurde, nicht gefällt, können Sie die Würfel mit einem weiteren Klick erneut werfen, und es wird etwas anderes empfohlen.

Die Funktion richtet sich im Wesentlichen an diejenigen, die nur etwas sehen möchten, aber nicht darüber nachdenken möchten, was sie sehen möchten. Und alles funktioniert in diesem typischen reibungslosen Netflix-Stil.

Der Streaming-Service zeigt Ihnen hauptsächlich eine brandneue Serie oder einen brandneuen Film, manchmal von Ihrer Liste, aber Sie erhalten möglicherweise auch etwas, das Sie bereits sehen, oder eine unvollendete Serie. Wie dieser letzte Teil in der Praxis funktioniert, wird wie gewohnt interessant sein, wenn Sie eine Serie nicht beenden, bedeutet dies, dass Sie das Interesse verloren haben oder es Ihnen nicht gefallen hat.

Um die neue Funktion "Etwas abspielen" zu verwenden, können Sie auf verschiedene Arten darauf zugreifen. Unter Ihrem Profilnamen in der zehnten Zeile Ihrer Netflix-Startseite oder im Navigationsmenü auf der linken Seite.

Play Something unterstützt auch Text-to-Speech (TTS).

Schreiben von Dan Grabham.