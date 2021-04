Das Erscheinungsdatum der 5. Staffel von Crown und alles, was wir bisher wissen

Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - The Crown ist eine exzellente Netflix Original-Show, die lose auf den realen Ereignissen nach den politischen Rivalitäten und Romanzen der Regierungszeit von Königin Elizabeth II. Sowie auf Ereignissen basiert, die die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts geprägt haben. Natürlich brillant dramatisiert, um eine großartige Uhr zu schaffen.

Die ersten bis vierten Staffeln haben uns allen eine Geschichtsstunde von den 1940ern bis in die 1980er Jahre gegeben, aber mit Margaret Thatcher und Lady Diana Spencer, die beide in der vierten Staffel debütieren, sind alle Augen auf die fünfte Staffel gerichtet und welche Ereignisse wir als nächstes sehen werden.

Hier ist alles, was wir bisher über die fünfte Staffel von The Crown wissen, einschließlich wer besetzt wird, wann es veröffentlicht wird und was wir erwarten können.

Die vierte Staffel von The Crown kam im November 2020 auf Netflix an, aber die fünfte Staffel soll derzeit erst im Juni 2021 gedreht werden, der irgendwann im Jahr 2022 veröffentlicht werden soll.

Netflix hat noch keinen endgültigen Termin für die Veröffentlichung von Staffel 5 angegeben. Die Drehpause soll jedoch eher geplant sein als aufgrund der globalen Pandemie.

Staffel 3 erschien zwei Jahre nach Staffel 2 von The Crown, zusammen mit der neuen Besetzung. Es ist also nicht überraschend, dass die fünfte Staffel und ihre neue Besetzung noch eine Weile nicht fällig sind.

Wenn die fünfte Staffel von The Crown veröffentlicht wird, kann sie nur auf Netflix angesehen werden.

Die Show ist ein Netflix-Original wie Bridgerton . Wenn Sie sie also sehen möchten, müssen Sie Netflix abonniert haben.

Es wird erwartet, dass es in der fünften Staffel von The Crown 10 Folgen geben wird.

Die Staffeln eins bis vier haben alle 10 Folgen, was bisher insgesamt 40 Folgen ergibt. Daher ist es sehr wahrscheinlich, dass die nächste Staffel beim aktuellen Format bleibt, insbesondere da eine sechste Staffel geplant ist.

Die fünfte Crown-Staffel wird dort fortgesetzt, wo die vierte Staffel aufgehört hat, die Ende 1990 ist. Es wird erwartet, dass die fünfte Staffel daher die 1990er Jahre abdeckt, obwohl nicht klar ist, welche Events Sendezeit erhalten oder welcher Showrunner Peter Morgan wird sich konzentrieren auf.

Es stehen jedoch einige zur Auswahl, darunter das Feuer in Windsor Castle im Jahr 1992, der 40. Jahrestag der Thronbesteigung der Königin und der Zusammenbruch mehrerer Ehen ihrer Kinder.

Es gibt auch Prinzessin Diana in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts. Nicht nur ihr Interview mit dem Journalisten Martin Bashir, sondern auch ihre Scheidung von Prinz Charles im Jahr 1996 und ihr tragischer Tod im Jahr 1997. Die Königin feierte 1997 auch ihren goldenen Hochzeitstag mit Prinz Phillip, sodass Morgan nicht zu wenig zu erzählen hat.

Während The Crown der Regierungszeit von Königin Elizabeth II. Und den Ereignissen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts folgt, wechselt die Besetzung alle zwei Jahreszeiten, um die Veränderung in Jahrzehnten und das Älterwerden der Charaktere widerzuspiegeln.

Netflix hat bestätigt, dass Queen Elizabeth II in der fünften und sechsten Staffel von Imelda Staunton gespielt wird und Olivia Colman, die in den Staffeln drei und vier die Queen spielte, und Claire Foy aus der ersten und zweiten Staffel ablösen wird.

Lesley Manville wird die Rolle der Prinzessin Margaret übernehmen und in den Staffeln drei und vier die Rolle von Helena Bonham Carter und in den Staffeln eins und zwei von Vanessa Kirby übernehmen.

Jonathan Pryce wird Prinz Philip, den Herzog von Edinburgh, spielen und Tobias Menzies aus den letzten beiden Spielzeiten ersetzen. Matt Smith spielte die Rolle in den Staffeln eins und zwei.

Elizabeth Debicki wird Prinzessin Diana spielen, gefolgt von Emma Corrin, die Diana in der vierten Staffel in die Show einführte.

Es wurde gemunkelt, dass Dominic West - bekannt für seine Rollen in The Wire und The Affair - Prince Charles spielen wird und Josh OConnor ablösen wird. Es muss jedoch noch bestätigt werden.

Es wurde nicht bestätigt, wer Prinzessin Anne, Prinz Andrew oder Prinz Edward spielen wird, obwohl kürzlich berichtet wurde, dass es Netflix schwer fällt, einen Schauspieler für Prinz Andrew zu finden, obwohl Netflix die Behauptungen bestritten hat .

Sie können alle aktuellen Staffeln von The Crown auf Netflix sehen.

Alle 40 Folgen der Show können auf der Streaming-Plattform in Großbritannien und den USA gestreamt werden.

Ja, es wird eine sechste Staffel von The Crown geben. Peter Morgan - der Schöpfer der Krone - hatte überlegt, die Show nach der fünften Staffel zu beenden, obwohl die Show ursprünglich für sechs Staffeln geplant war, aber er überlegte es sich anders.

Die sechste Staffel wird jedoch voraussichtlich die letzte Staffel der Show sein. Variety berichtete, dass Morgan zu der Zeit sagte: "Als wir anfingen, die Handlungsstränge für Serie 5 zu diskutieren, wurde schnell klar, dass wir, um dem Reichtum und der Komplexität der Geschichte gerecht zu werden, zum ursprünglichen Plan zurückkehren und sechs machen sollten Jahreszeiten. Um es klar auszudrücken, die Serie 6 wird uns der Gegenwart nicht näher bringen - sie wird es uns einfach ermöglichen, denselben Zeitraum detaillierter abzudecken.

Es wird erwartet, dass die sechste Staffel von The Crown die Geschichte bis in die frühen 2000er Jahre abdeckt, einschließlich des Todes von Prinzessin Margaret und der Königinmutter im Jahr 2002. Neuere Ereignisse wie der Tod von Prinz Phillip und das Drama mit Prinz Harry und Meghan werden nicht erwartet Teil der Show sein.

Schreiben von Britta O'Boyle.