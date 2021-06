Diese Seite wurde mit KI und maschinellem Lernen übersetzt.

(Pocket-lint) - Bridgerton – das Hochglanzdrama mit einem modernen Touch – zierte Netflix Ende 2020 und es war ausgezeichnet. Voller Skandal, Drama, Sex und Romantik war es die TV-Serie, die uns alle von Lady Whistledowns Beschreibung der Ereignisse von Anfang bis Ende gefesselt hat.

Die erste Serie wurde von Juila Quinns Buch „ The Duke and I“ inspiriert, das das erste von acht ist. Es gibt also viel Material, um uns noch eine ganze Weile mit Bridgerton zu beschäftigen. Netflix hat bisher eine Staffel 2, 3 und 4 bestätigt.

Hier ist alles, was wir bisher über Bridgerton Staffel 2 wissen und wann sie auf unseren Bildschirmen erscheinen wird.

Netflix bestätigte, dass Bridgerton am 21. Januar 2021 eine zweite Staffel sehen wird, gefolgt von der Bestätigung einer dritten und vierten Staffel am 13. April 2021. Es wurde jedoch noch nicht bestätigt, wann Bridgerton Staffel 2 ausgestrahlt wird. Wir würden hoffen, es Ende 2021 oder Anfang 2022 zu sehen, aber es ist vorerst unklar.

Die Dreharbeiten haben nach einer Verzögerung im Jahr 2020 begonnen. Phoebe Dynevor – die Daphne Bridgerton spielt – wurde abgebildet , wie sie mit Daphnes charakteristischer kastanienbrauner Haarfarbe (eine Farbe, die sich von ihrem natürlichen Haar unterscheidet) von den USA nach Großbritannien reiste, was erste Gerüchte auslöste.

Seitdem wurden jedoch mehrere der Charaktere am Set fotografiert und einige der Darsteller wurden auch auf der Ascot-Rennbahn gesichtet , so dass die Produktion läuft.

Wenn Bridgerton Staffel 2 jedoch landet, ist es nur auf Netflix. Kein Wunder, da es sich um eine Netflix-Originalserie handelt – und die bisher größte –, also müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Netflix-Abonnement bereit haben.

Bridgerton Staffel 1 hatte acht Episoden, daher wäre es nicht allzu überraschend, eine ähnliche Anzahl für Staffel 2 zu sehen, obwohl wir es derzeit nicht wissen.

Jede Episode wird jedoch wahrscheinlich eine Stunde lang sein, wie in Staffel 1, sodass wir auf mindestens acht Stunden mehr Drama und Lady Whistledown-Berichterstattung hoffen können.

Wie bereits erwähnt, wurde die erste Staffel von Bridgerton von Julia Quinns " The Duke and I" inspiriert, die sich auf die Beziehung zwischen dem Duke of Hastings, Simon Basset, und der ältesten der Bridgerton-Tochter Daphne Bridgerton konzentrierte.

Die zweite Staffel wird voraussichtlich vom zweiten Buch " The Viscount Who Loved Me " inspiriert. Es wird sich auf den qualifizierten Junggesellen Anthony Bridgerton und eine Frau namens Edwina Sharma konzentrieren. Natürlich wird nichts einfach sein, denn das macht kein gutes Fernsehen aus, also wird Edwinas Schwester Kate dafür sorgen, dass Lady Whistledown etwas für ihre Society Papers zu schreiben hat.

Julia Quinn sagte auch gegenüber der BBC : "Ich bin einfach so aufgeregt, weil ich weiß, was in Buch zwei steht, nachdem ich es geschrieben habe, und ich denke, es gibt einige Szenen, die so unglaublich sein werden und die die Leute lieben werden."

Möglicherweise gibt es auch Neuigkeiten zu Penelope Fetherington und Colin Bridgerton, die einigen Fans als "Polin" bekannt sind. Nicola Coughlan, die Penelope spielt, twitterte ein Selfie von ihr und Luke Newton, der Colin spielt. Der Tweet sagte "Polin: Jahr zwei" mit einem Bienen-Emoji, das Quinns Bücher repräsentiert, was die Fans begeistert hat.

In Anbetracht der Tatsache, dass sich Staffel 2 voraussichtlich auf Anthony Bridgerton konzentrieren wird, wissen wir, dass Jonathan Bailey, der ihn spielt, zurück sein wird. Es wird auch erwartet, dass der Großteil der Besetzung der ersten Staffel zurückkehrt, darunter Phoebe Dynevor als Daphne und Lady Whistledowns Voice-Over Julie Andrews.

Leider werden wir die Rückkehr des Herzogs von Hastings, Rege-Jean Page, für die zweite Staffel nicht sehen.

Euer Gnaden, es war mir ein Vergnügen. pic.twitter.com/kX1nIG8pz7 — Bridgerton (@bridgerton) 2. April 2021

Netflix hat jedoch vier Neuzugänge in der Besetzung für die zweite Staffel bestätigt: Charithra Chandran als Edwina Sharma, Shelley Conn als Edwina und Kate Sharmas Mutter, Calam Lynch als Theo Sharpe und Rupert Young als Jack. Simone Ashley wird Kate Sharma spielen.

Bridgerton hat Staffel 2 um vier Schauspieler erweitert:



Charithra Chandran wird Edwina Sharma spielen, Kates jüngere Schwester und Shelley Conn wird Mary Sharma, Kates Mutter, spielen.



Begrüßen Sie auch Calam Lynch, der Theo Sharpe spielen wird, und Rupert Young, der Jack spielen wird. pic.twitter.com/yVvgHYJ2AF — Netflix (@netflix) 5. April 2021

Alle acht Folgen von Bridgerton Staffel 1 sind weiterhin auf Netflix verfügbar, sodass Sie Ihre Erinnerung an die Ereignisse in dieser sozialen Staffel vor der neuen Staffel so oft wie möglich auffrischen können.

Ja. Netflix hat bestätigt, dass es bisher eine dritte und vierte Staffel von Bridgerton geben wird, was bedeutet, dass noch viel Dramatik bevorsteht.

Liebe Leserinnen und Leser, dieser Autor bringt eine höchst spannende Ankündigung... pic.twitter.com/sV0QiYcn8z — Bridgerton (@bridgerton) 13. April 2021

Schreiben von Britta O'Boyle.